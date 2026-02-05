Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm vẫy tay chào khi lên đường sang Lào sáng 5-2 - Ảnh: TTXVN

Hơn 7h sáng 5-2, chuyên cơ cất cánh rời sân bay Nội Bài, đưa Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Vientiane của Lào.

Theo TTXVN, tham gia đoàn chính thức có 10 Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ngoài ra còn có ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư và ông Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane của Lào ngày 5-2 - Ảnh: TTXVN

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ Tổng Bí thư Tô Lâm đã chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới, cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà Lào đón ngay sau Đại hội XII. Trước đó hơn một tuần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV.

Theo ông Cường, điều này "mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào".

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào.

Đồng thời chuyến đi thể hiện "quyết tâm chính trị cao nhất" của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước.

"Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh, phức tạp, việc hai nước tiếp tục tăng cường gắn bó chiến lược càng có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước và cũng như của khu vực", ông Cường nói thêm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane của Lào ngày 5-2 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước. Qua đó hai bên sẽ cùng đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới.

Hai bên cũng dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, từ đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

