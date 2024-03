Tóm gọn băng “dơi đêm” chuyên đột nhập nhà dân cuỗm tiền vàng

Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị N.C.K.D (SN 1995; thường trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; hiện ở phường 12, quận Gò Vấp) về việc bị trộm cắp tài sản. Theo trình báo, khoảng 20h40 ngày 22/3, chị D. đóng cửa nhà để đi làm. Đến khoảng 5h30 hôm sau, chị D. đi làm về thì phát hiện tài sản như nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, trị giá hơn 100 triệu đồng đã bị mất trộm.

5 đối tượng trong băng trộm cắp bị bắt giữ.

Với những chứng cứ ban đầu thu thập được, Công an quận Gò Vấp đã xác lập chuyên án đấu tranh. Cơ quan Công an nhận định các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản một cách chuyên nghiệp, có bàn bạc phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng nghi vấn gây án là: Dương Tấn Học (SN 2000; có 1 tiền án cố ý gây thương tích), Quảng Văn Lụm (SN 1993), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1995; có 1 tiền án cố ý gây thương tích), Vạn Văn Hắc Quyên (SN 2002; có 1 tiền án cố ý gây thương tích), Sầm Văn Quy (SN 1999; có 1 tiền án trộm cắp tài sản). Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng tìm cách đột nhập một nhà người dân.

Lúc 15h ngày 28/3, Công an quận Gò Vấp xác định các đối tượng nghi vấn đang ở tại đường số 1, phường Dĩ An,TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên đã phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng đã liên tục đi từ Bình Dương đến địa bàn quận Gò Vấp để gây án, gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản chỉ trong tháng 3/2024.

Khoảng 1h ngày 23/3, Học điều khiển xe máy chở Bình đi từ Bình Dương đến quận Gò Vấp tìm nhà sơ hở để đột nhập vào trộm cắp. Khi đến căn nhà trong hẻm 127 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Học cảnh giới và giữ xe còn Bình đột nhập vào nhà lấy trộm: 2 lắc tay, 2 dây chuyền, 2 chiếc nhẫn, 1 đồng hồ. Tài sản trộm được, Học bán cho đối tượng T.S (địa chỉ trên đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp) được 45 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Khoảng 3h ngày 26/3, Học lại chở Lụm và Quy đi từ Bình Dương đến một căn nhà trong hẻm 1306/18 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp rồi Học đột nhập vào nhà lấy trộm 2 điện thoại…

Trước đó, khoảng 3h10 ngày 10/3, Bình, Học và Quy đi đến căn nhà trong hẻm 535/59 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp lấy trộm 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát, bán cho T.S lấy 7,5 triệu đồng…

Khoảng 4h20 ngày 16/3, Bình chở Quy và Học đến căn nhà trong hẻm 91/22 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Học đột nhập vào nhà lấy trộm 1 laptop, 2 điện thoại di động bán cho T.S được 12 triệu đồng…

Cả nhóm còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Gò Vấp nhưng chưa xác định được cụ thể địa điểm gây án. Tài sản chúng trộm cắp được chủ yếu là máy tính xách tay, nhẫn vàng, điện thoại… tất cả đều bán cho T.S để lấy tiền ăn chơi.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân