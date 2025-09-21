Thời gian:
Biệt phủ 4.000m2 của ca sĩ đắt show hàng đầu miền Tây

Nhà vườn của Lâm Hùng ở An Giang có sân vườn xanh mướt, trồng nhiều cây cảnh và hoa tựa như một khu nghỉ dưỡng.

Lâm Hùng từng được mệnh danh là 'hoàng tử miền Tây'. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp các tỉnh thành phía Nam với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Ảnh: Internet

Hiện tại, nam ca sĩ cùng gia đình sinh sống trong một căn hộ khang trang ngay trung tâm TP HCM. Ngoài ra, Lâm Hùng còn sở hữu cơ ngơi rộng 4.000m2 tại quê nhà An Giang. Ảnh: Internet

Căn nhà vườn được bố mẹ anh xây từ năm 1983. Sau khi các anh em ra ở riêng, Lâm Hùng là người gìn giữ, sửa sang lại làm nơi thờ tự. Ảnh: Internet

Ước tính giá trị căn nhà lên đến hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Internet

Phía sau nhà, nam ca sĩ thiết kế sân vườn xanh mướt. Ảnh: Ngoisao

Lâm Hùng trồng vạn tuế, lộc vừng, ngô đồng, chà là và một số cây bóng mát. Ảnh: Ngoisao

Nhiều người xuýt xoa, ví nhà vườn của Lâm Hùng như biệt phủ, khu resort. Ảnh: Internet

Tại nhà chòi, Lâm Hùng lát sỏi và bày các chum sành tạo cảnh quan đẹp mắt. Ảnh: Ngoisao

Nhà chòi xây tường mộc mạc, gợi kỷ niệm thời thơ ấu của Lâm Hùng. Ảnh: Ngoisao

Góc sân ngập nắng, hoa bung nở rực rỡ. Ảnh: Ngoisao

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

