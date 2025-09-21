Biệt phủ 4.000m2 của ca sĩ đắt show hàng đầu miền Tây

Lâm Hùng từng được mệnh danh là 'hoàng tử miền Tây'. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Hùng gần như phủ sóng khắp các tỉnh thành phía Nam với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Ảnh: Internet
Hiện tại, nam ca sĩ cùng gia đình sinh sống trong một căn hộ khang trang ngay trung tâm TP HCM. Ngoài ra, Lâm Hùng còn sở hữu cơ ngơi rộng 4.000m2 tại quê nhà An Giang. Ảnh: Internet
Căn nhà vườn được bố mẹ anh xây từ năm 1983. Sau khi các anh em ra ở riêng, Lâm Hùng là người gìn giữ, sửa sang lại làm nơi thờ tự. Ảnh: Internet
Ước tính giá trị căn nhà lên đến hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Internet
Phía sau nhà, nam ca sĩ thiết kế sân vườn xanh mướt. Ảnh: Ngoisao
Lâm Hùng trồng vạn tuế, lộc vừng, ngô đồng, chà là và một số cây bóng mát. Ảnh: Ngoisao
Nhiều người xuýt xoa, ví nhà vườn của Lâm Hùng như biệt phủ, khu resort. Ảnh: Internet
Tại nhà chòi, Lâm Hùng lát sỏi và bày các chum sành tạo cảnh quan đẹp mắt. Ảnh: Ngoisao
Nhà chòi xây tường mộc mạc, gợi kỷ niệm thời thơ ấu của Lâm Hùng. Ảnh: Ngoisao
Góc sân ngập nắng, hoa bung nở rực rỡ. Ảnh: Ngoisao
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn