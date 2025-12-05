Người đàn ông châm lửa thiêu sống bạn gái ngay trước cửa siêu thị, nhân chứng bàng hoàng kể lại nguồn cơn

Mới đây, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại một siêu thị ở Thái Lan khiến những người có mặt ở hiện trường vô cùng sợ hãi.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày thứ Hai, 1/12 vừa qua tại một siêu thị nằm trên đường Krai Lat, thuộc tiểu khu Pak Nam Pho, tỉnh Nakhon Sawan của Thái Lan.

Một người phụ nữ 33 tuổi tên là Nicha đã bị một người đàn ông thiêu sống ngay trước mặt những người khác ở trước cửa siêu thị. Các nhân chứng đã vội vã chạy đến dập lửa để giúp đỡ nạn nhân.

Các nhân chứng chạy tới giúp đỡ nạn nhân.

Nicha đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với phần lớn cơ thể bị bỏng nặng. Kẻ tấn công, sau đó được xác định là bạn trai của cô, Apichai Chantarak, đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Theo các nhân chứng, Apichai đã hét lớn bên ngoài siêu thị, yêu cầu Nicha, người làm nhân viên bán hàng tại đó, ra nói chuyện với anh ta.

Cặp đôi được cho là đã cãi nhau trước khi Apichai đổ xăng lên người cô và châm lửa đốt. Theo bản tin trên Kênh 8, Nicha vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Sawan Pracharak.

Hình ảnh nghi phạm tại đồn cảnh sát địa phương.

Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, cảnh sát nhận được báo cáo từ cư dân cộng đồng Wat Khao về việc một người đàn ông đang có hành vi bạo lực gần sông Chao Phraya. Anh ta hét lên rằng mình đã giết bạn gái và định nhảy xuống sông tự tử. Người dân địa phương đã tiếp cận và cố gắng trấn an anh ta. Anh ta được cho là đã thú nhận rằng mình đã tấn công bạn gái vì ghen tuông.

Cảnh sát đã đến và ngăn anh ta nhảy xuống rồi nhận ra anh ta chính là nghi phạm trong vụ tấn công trước đó. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta và áp giải anh ta đến Đồn Cảnh sát Mueang Nakhon Sawan. Apichai bị buộc tội cố ý giết người, với mức án bằng một nửa tội giết người - tội danh sẽ phải đối mặt với các mức án bao gồm tử hình, hoặc tù chung thân hoặc ngồi tù từ 15 đến 20 năm.

Những vụ bạo lực tương tự do ghen tuông đã xảy ra vài lần trong năm nay tại Thái Lan. Vào tháng 2, một người đàn ông đã châm lửa đốt bạn trai mới của vợ cũ tại một ngôi chùa ở Bangkok, khiến anh ta tử vong sau khi bị bỏng hơn 80% cơ thể. Vào tháng 9, một người đàn ông khác đã đốt xe của bạn gái cũ 2 tháng sau khi họ chia tay.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn