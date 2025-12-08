Trào lưu cắt xương sườn để làm đẹp: Ám ảnh vòng eo kiến đẩy phụ nữ vào cuộc chơi nguy hiểm

Trào lưu “cơ thể Ozempic” – dáng người siêu gầy, phẳng lì và không còn đường cong đang khiến nhiều phụ nữ trẻ mê mẩn. Việc thuốc GLP-1 trở nên phổ biến giúp không ít người nổi tiếng như Amy Schumer hay Meghan Trainor nhanh chóng sở hữu thân hình mảnh mai. Nhưng với Emily James, 28 tuổi, sự ám ảnh với vẻ đẹp hoàn hảo đã dẫn cô đến một lựa chọn cực đoan hơn: chi 13.750 USD để cắt bỏ 6 chiếc xương sườn.

Xu hướng tôn sùng vóc dáng siêu gầy lan rộng, kéo theo sự gia tăng của các biện pháp can thiệp đến cực đoan. Ảnh: @enna_nutschell/IG.

James tin rằng loại bỏ ba cặp xương sườn thừa sẽ giúp cô ngay lập tức sở hữu vòng eo lý tưởng mà không cần mất thời gian giảm cân hay tập luyện. Nhưng thay vì một cơ thể hoàn hảo, cô bước vào cơn ác mộng kéo dài nhiều tháng.

“Tôi không khuyến khích bất cứ ai cắt xương sườn cả”, James kể lại trong cuộc phỏng vấn nhân kỷ niệm một năm thực hiện ca phẫu thuật. “Giờ tôi không còn xương sườn bảo vệ gan và thận nữa. Chỉ cần gặp tai nạn mạnh cũng có thể nguy hiểm tính mạng”.

Cô mất 7 tháng đau đớn để hồi phục. Mỗi lần ho, theo mô tả của James, “cảm giác như có ai đó đang đâm mình”.

Vòng eo kiến – cái giá của vẻ đẹp cực đoan

Phẫu thuật cắt xương sườn hay rib resection không phải mới. Từ thập niên 1970, thủ thuật này đã tồn tại nhưng ít được lựa chọn do rủi ro quá cao. Bác sĩ thường loại bỏ xương sườn số 11 và 12, còn gọi là xương sườn nổi vì không bám vào xương ức.

Tuy vậy, vài năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, kỹ thuật RibXcar ít xâm lấn hơn lại được quảng bá như cách thu nhỏ vòng eo mới với lời hứa hẹn ít đau, không sẹo, ít thời gian nghỉ dưỡng.

Theo báo cáo của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ tháng 5/2025, RibXcar được mô tả là phương pháp rủi ro thấp, hiệu quả cao, tạo vòng eo thon gọn với thời gian hồi phục tối thiểu.

Nhiều phụ nữ trẻ ở Mỹ bắt đầu tìm đến thủ thuật này. Shiqi Ma, 27 tuổi, New York, đã chi 10.000 USD cho RibXcar để có vòng eo hoàn hảo trước lễ cưới trên đảo Bali.

“Tôi chỉ muốn tự tin trong ngày trọng đại. Giờ tôi không cần photoshop ảnh cưới nữa”, cô nói.

Sau gây mê toàn thân, cô chỉ bị sưng nhẹ và cho rằng vòng eo mới giúp mình nữ tính hơn.

Bác sĩ Thomas Sterry – người thực hiện phẫu thuật ví RibXcar như “niềng răng Invisalign nhưng dành cho eo”.

Ông giải thích, thay vì cắt bỏ xương, bác sĩ làm mềm lớp vỏ cứng của xương sườn, tạo ra các vết nứt có chủ đích, sau đó bẻ cong xương vào trong.

Bệnh nhân phải mang corset 23 giờ/ngày trong 3 tháng, đóng vai trò như chiếc “bó bột” giữ xương cố định.

Tại Chicago, bác sĩ Ramsen Azizi nhận hàng loạt yêu cầu, nhiều người mang theo hình ảnh phụ nữ được AI tạo ra và mong muốn có đường cong tương tự.

Ông cho biết: “Họ không biến thành hình nhân ảo, nhưng trông tự nhiên và thon gọn hơn”.

Stevi Dee, 38 tuổi, Florida, sau khi sinh con và bị sút cân vì căng thẳng, cảm thấy cơ thể mất cân đối. Cô làm lại vòng 3 (BBL) và được bác sĩ gợi ý thực hiện RibXcar, giúp giảm thêm 5 cm vòng bụng.

“Nó giống như gọi thêm khoai tây chiên. 5.500 USD nhưng rất đáng”, Dee ví von.

Enna Schell, 34 tuổi, mới phẫu thuật một tháng, vẫn đang “ngủ đông” với corset và Spanx. Cô hy vọng mùa hè năm sau có thể khoe vòng eo mới trong bikini và quần cạp trễ.

Enna Schell chia sẻ rằng cô rất vui mừng khi cuối cùng cũng có được thân hình đồng hồ cát mà cô hằng mong ước

Đẹp theo trào lưu là con đường mong manh

Tuy RibXcar ngày càng được quảng bá như thủ thuật nhẹ nhàng, giới chuyên gia cho rằng rủi ro tâm lý lâu dài không thể bỏ qua.

Nhà trị liệu tâm lý Lesley Koeppel chia sẻ: “Phẫu thuật thẩm mỹ mạnh có thể giúp cải thiện hình ảnh bản thân trong ngắn hạn, nhưng cũng có nguy cơ củng cố niềm tin rằng giá trị của một người nằm ở ngoại hình. Khi phẫu thuật trở thành cách chính để đối phó với sự bất an, kết quả cảm xúc lâu dài thường rất mong manh”.

Theo bà, sự tự tin bền vững chỉ đến từ quá trình làm việc nội tâm không phải từ những cuộc đại tu cơ thể theo nhu cầu của mạng xã hội.

