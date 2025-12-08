Đen Vâu nói gì về mối quan hệ với dự án "Nuôi Em" đang lùm xùm về tính minh bạch?

Liên quan đến những tranh luận trái chiều liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi Em", chiều 7-12, rapper Đen đã có ý kiến phản hồi chính thức trên trang cá nhân.

Đen ra mắt MV "Nấu ăn cho em" và dành tặng 500 triệu để góp phần xây trường, cung cấp bữa ăn miễn phí cho các bé.

Nam nghệ sĩ cho biết anh đã đọc nhiều thông tin liên quan đến dự án "Nuôi Em" và rất buồn.

"Với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi Em từ lâu, Đen thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với mọi người ngay lúc này" - nam rapper viết.

Anh cho hay mình và ekip tham gia với tư cách là người ủng hộ, cũng như bao mạnh thường quân khác.

"Hàng năm Đen và ekip vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của Nuôi Em (đây là chi phí của cá nhân Đen và ekip, không phải từ doanh thu bài hát Nấu Ăn Cho Em). Đen (cùng toàn bộ ekip) không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi Em. Cũng như mọi người, Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội.

Đen khẳng định anh không phải người sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án "Nuôi Em"

Với bài hát "Nấu Ăn Cho Em" và cách sử dụng doanh thu dành cho thiện nguyện: không thể phủ nhận, chính niềm tin và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội từ dự án Nuôi Em, và cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi Em lên vùng cao thăm các bé, đã giúp Đen tràn đầy cảm hứng để viết nên "Nấu Ăn Cho Em". Và như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện. Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi Em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, Nhà nước (Đen sẽ đăng lại link bài các lần chuyển khoản dưới phần comment, từ khi bài hát ra đời cho đến nay)" - anh viết. .

Nam nghệ sĩ chia sẻ anh hiểu những suy tư buồn bực lúc này vì cũng như mọi người, số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động của cả tập thể, và nếu những sai sót (nếu có) này là sự thật, niềm tin bị đổ vỡ sẽ không gì bù đắp lại được. Tuy nhiên, trước khi vội kết luận, nam nghệ sĩ cho rằng cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ. Và cũng vẫn rất hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta" - Đen khẳng định.

Trước đó, ngày 23-5-2023, Đen đã ra mắt MV "Nấu ăn cho em" và dành tặng doanh thu từ lượt nghe và xem của bài hát để góp phần xây trường, cung cấp bữa ăn miễn phí cho các bé.

Số tiền được nam rapper gửi cho dự án "Nuôi Em" để nuôi cơm, xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa là 400 triệu đồng.

Dự án thiện nguyện "Nuôi Em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập đang bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch sau loạt phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc cấp trùng mã, cách quản lý nguồn tiền...

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động