Quốc hội bắt đầu tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp cuối nhiệm kỳ XV

Trong sáng nay, 8/12, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chính phủ cũng trình 4 nội dung khác là: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; về bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các nội dung trên.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Cuối giờ buổi làm việc sáng nay, Quốc hội còn thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Hàng loạt nội dung cũng được các đại biểu thảo luận như về Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030; Một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; các chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong tuần này, Quốc hội xem xét Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 và các Báo cáo công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Tòa án nhân dân năm 2025.

Ngoài ra còn có Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025; Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025.

Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội về điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (lần 2); việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Quốc hội dành 2 ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10 để biểu quyết thông qua hơn 40 dự thảo luật và gần 20 dự thảo nghị quyết cùng nhiều chủ trương quan trọng khác.

Dự kiến, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10 vào chiều 11/12/2025.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV