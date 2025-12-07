Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến 16 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 6/12 (giờ địa phương). Hai vụ va chạm đã liên tiếp xuất hiện và chỉ cách nhau khoảng 1 km trên đường cao tốc Liên Vân Cảng – Khorgos, đoạn cách thành phố Wusu, khu vực Tarbagatay của Tân Cương khoảng 70 km. Vụ tai nạn liên quan đến 5 xe tải lớn và 7 ô tô con.

Một vụ tai nạn giao thông tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Sau khi các vụ va chạm xảy ra, lãnh đạo Đảng ủy và Chính quyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã yêu cầu các lực lượng nỗ lực hết sức giải cứu những người bị mắc kẹt, tổ chức các đội chuyên gia điều trị cho những người bị thương, nhằm giảm thiểu thương vong, cũng như nhanh chóng điều tra nguyên nhân và xử lý hậu quả vụ tai nạn.

Theo trang tin tức của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV News), vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra khi sương mù dày đặc bất ngờ xuất hiện trên đoạn đường cao tốc, trong khi nhiệt độ mặt đất về đêm tại đây xuống dưới 0 độ C đã khiến mặt đường trở nên trơn trượt và đóng băng nhanh chóng.

