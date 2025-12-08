Nhiều nhà đầu tư ngoại muốn thâu tóm VLM Đức Thịnh

Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh. Ảnh: Văn Dũng

Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh (VLM Đức Thịnh) có trụ sở tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn.

Dự án được Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 4/2/2021, quyết định chấp thuận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 26/9/2025.

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn của VLM Đức Thịnh được thực hiện trên diện tích hơn 15,6 ha, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng (giai đoạn 1). Công suất thiết kế của dự án là 780.000 tấn/năm, trong đó, Bột đá trắng siêu mịn 600.000 tấn/năm; Cát canxi cacbonat 180.000 tấn/năm.

Nhà máy đầu tư quy trình công nghệ có hệ thống tự động hóa cao nhằm mục đích loại bỏ tối đa các lãng phí trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Nhà máy có tổng 8 dây chuyền trong đó có 6 dây chuyền sản xuất bột đá siêu mịn; 1 dây chuyền tráng phủ Axit stearic; 1 dây chuyền sản xuất cát canxi cacbonat.

Dự án được khởi công xây dựng từ quý II/2023. Đến nay, toàn bộ hệ thống nhà xưởng, nhà điều hành đã hoàn thành và đang đi vào hoạt động một số dây chuyền. Khi đi vào hoạt động toàn bộ, nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn Nghĩa Đàn và vùng lân cận.

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn của VLM Đức Thịnh. Ảnh: Văn Dũng

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, VLM Đức Thịnh được thành lập ngày 22/10/2020, hiện do ông Hồ Danh Ngọc (SN 1989 – ở Hà Tĩnh) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Vị trí này trước đây do ông Đặng Ngọc Trang (SN 1957 - ở Nghệ An) nắm giữ.

Trước đây, VLM Đức Thịnh có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, do 2 cổ đông sáng lập là bà Hồ Thị Quỳnh Trâm (ở Hà Tĩnh) nắm giữ 51% cổ phần và Xa Vier Tran (quốc tịch Canada) nắm giữ 49% cổ phần. Đến ngày 12/10/2023, VLM Đức Thịnh tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Ngày 15/8/2025, VLM Đức Thịnh tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, cổ phần của các cổ đông vẫn được giữ nguyên.

Hiện đang có nhiều nhà đầu tư ngoại muốn sở hữu gần 70% phần vốn góp của các nhà đầu tư tại VLM Đức Thịnh, cụ thể: ông Chen Fang (quốc tịch Canada) mua 23,54% giá trị vốn góp theo vốn điều lệ; ông Chen, Nan (Trung Quốc) mua 10,545%; ông Zhang, Xuechun (Trung Quốc) mua 10,5%; bà Li, ChunFang (Trung Quốc) mua 12,5% và ông Zeng, Zhifu (Trung Quốc) mua 12,5%.

Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về đề nghị mua phần vốn góp vào VLM Đức Thịnh.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn