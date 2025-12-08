Chàng cảnh sát Hàn Quốc mặc áo dài, ngồi xích lô tới rước cô dâu Việt

Năm 2021, qua sự giới thiệu của bạn chung ở Hàn Quốc, Mỹ Linh (sinh năm 1997) gặp Sangjik (sinh năm 1996, hiện là cảnh sát). Buổi gặp đầu tiên để lại trong Linh nhiều ấn tượng khó quên. Sangjik xuất hiện với dáng vẻ hiền lành, thậm chí có chút "ngây ngô" đến mức cô thoáng nghĩ: "Không biết mình có bị lừa không nữa". Điều đó hoàn toàn khác hình dung của cô về một người làm trong ngành cảnh sát.

Tuy nhiên, Linh cũng có cảm tình với sự điềm đạm của Sangjik. Anh không kể về chức vụ, không khoe khoang công việc. Suốt buổi, anh chỉ lắng nghe, không ngắt lời, không áp đặt quan điểm.

Đến buổi hẹn thứ hai, cặp đôi rủ nhau đi xem phim. Trong ánh sáng mờ, Sangjik nhẹ nhàng nắm tay Linh. Khi ra ngoài dạo chơi, Linh hỏi thẳng: "Mối quan hệ của chúng ta là gì?". Ngay lúc ấy, Sangjik bày tỏ tình cảm.

"Tôi không thích mối quan hệ mập mờ. Nếu cảm nhận được đối phương cũng có tình cảm, tôi muốn sự rõ ràng để không làm lỡ thời gian của cả hai", Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

4 năm yêu chân thành

Yêu một cảnh sát Hàn Quốc không hề dễ dàng với Mỹ Linh. Lịch trực theo ca khiến Sangjik hiếm khi trùng thời gian rảnh. Có giai đoạn, cả hai phải yêu xa gần 2 năm.

Nhưng chính khoảng cách lại cho Linh thấy rõ sự kiên trì của Sangjik. Tuần nào, anh cũng tìm cách gặp cô. Có những ngày thứ hai phải vào ca lúc 6h30, anh vẫn dậy từ 4h sáng, bắt chuyến tàu sớm nhất quay về sau 2 ngày ngắn ngủi bên Linh.

Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, Sangjik chưa từng lớn tiếng hay buông lời khiến Linh tổn thương. "Mỗi lần có bất đồng, anh ấy luôn là người lắng nghe và nhường nhịn trước", cô gái Việt kể.

Trong điện thoại, Mỹ Linh lưu tên nửa kia mang nghĩa là "vùng an toàn". Tên gọi ấy đến nay vẫn không thay đổi.

Dù làm việc 12 tiếng mỗi ngày, Sangjik vẫn tự tay lo mọi việc trong nhà. Không phải vì Linh yêu cầu, mà bởi anh nghĩ đó là trách nhiệm của cả hai.

"Công việc của tôi đôi lúc bận đến mức thiếu ngủ, nhưng chưa bao giờ anh khiến tôi cảm thấy áp lực. Anh lặng lẽ làm nhiều hơn để tôi được nghỉ ngơi", cô nói.

Vào ngày 12/3 năm nay, đúng ngày sinh nhật của Linh, Sangjik rủ cô đi xem phim. Khi vừa bước vào, Linh bất ngờ nhận ra phòng chiếu chỉ dành riêng cho hai người.

Trước khi phim bắt đầu, màn hình bỗng sáng lên, phát đoạn video ghi lại những khoảnh khắc của cả hai mà Sangjik đã âm thầm gom góp suốt thời gian yêu nhau. Sau đó, anh cầu hôn Linh.

"Thời điểm đó, cả hai vừa chuyển nhà, vừa mua xe, bận rộn đến mức gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi đã khóc rất nhiều. Không phải vì sự hoành tráng, mà bởi trong quãng thời gian bận rộn, anh vẫn âm thầm chuẩn bị điều đặc biệt", Linh bộc bạch, nói thêm rằng khoảnh khắc đó khiến cô thực sự tin rằng mình đã chọn đúng người.

Sangjik cầu hôn Mỹ Linh vào đúng ngày sinh nhật cô.

Mặc áo dài, ngồi xích lô xin dâu

Ngày Sangjik dẫn Mỹ Linh về ra mắt, bố mẹ anh quý mến cô gái Việt ngay từ lần đầu gặp nên phía nhà trai rất thuận lợi. Phía gia đình Linh thì ngược lại. Bố mẹ cô ban đầu nghĩ con gái "yêu cho vui". Khi sang Hàn, thấy Linh lúc nào cũng quấn quýt bên chàng cảnh sát, mẹ cô bắt đầu lo sợ con lấy chồng xa sẽ vất vả, khuyên cô suy nghĩ thật kỹ.

Nhưng sự chân thành và cách Sangjik trân trọng Linh khiến mẹ cô dần yên tâm. "Đến giờ, anh gần như là 'con trai cưng' của mẹ. Nhiều chuyện trong nhà, mọi người còn bênh anh nữa", Linh cười kể.

Khi chuẩn bị cưới, Linh tự làm slide 18 trang giải thích chi tiết thời gian và nghi thức trong lễ ăn hỏi lẫn lễ cưới cho bố mẹ chồng tương lai. Điều khiến cô bất ngờ nhất là gia đình anh không chỉ xem qua cho biết, mà còn tự tìm hiểu thêm, thậm chí hỏi lại những điều họ chưa rõ.

"Điều đó cho thấy bố mẹ chồng rất trân trọng văn hoá Việt Nam", Linh bày tỏ.

Đám cưới giao thoa truyền thống Việt - Hàn của Mỹ Linh và Sangjik.

Dàn tráp ăn hỏi là sự kết hợp tinh tế giữa hai nền văn hoá. Gia đình Sangjik chuẩn bị sính lễ từ Hàn Quốc mang sang như nhân sâm, táo tàu, vải gói quà theo phong cách bojagi. Linh tự chọn vải bọc tráp ở Việt Nam để hài hòa tổng thể. Những lễ vật truyền thống như trầu cau, trà, bánh... vẫn được giữ nguyên.

Ngày 29/11, do gia đình Sangjik không thể ở lâu, hai bên quyết định gộp lễ ăn hỏi buổi sáng và tiệc cưới buổi trưa. Dù vậy, mọi nghi thức quan trọng đều được thực hiện đầy đủ.

Trong ngày cưới, bố mẹ, dì mợ và chị họ của Sangjik mặc áo dài, háo hức ngồi xích lô. Nhà trai chuẩn bị 9 tráp, nên đoàn rước dâu cũng đi 9 chiếc. Ba người lớn trong gia đình trực tiếp đi xin dâu, còn những chiếc còn lại là bạn thân của mẹ Linh hỗ trợ để đủ nghi thức.

"Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt, rất truyền thống. Vợ chồng tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi", Linh chia sẻ.

Điều khiến cô xúc động nhất là nhìn gia đình chồng, dù không hiểu tiếng Việt hay phong tục, vẫn làm mọi nghi lễ bằng sự tôn trọng tuyệt đối.

Sau lễ thành hôn tại Việt Nam, Linh và Sangjik sẽ chuẩn bị cho đám cưới tại Hàn Quốc vào năm sau. Cả hai muốn dành thời gian ổn định công việc, tích lũy tài chính và chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi đón em bé trong tương lai.

Lễ cưới của Mỹ Linh và Sangjik diễn ra ở Việt Nam vào ngày 29/11.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: znews.vn