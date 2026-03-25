Hỗ trợ miễn phí đào tạo về quản trị cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026

Tại Công văn số 3379/BTC-DNTN, Bộ Tài chính cho biết, đối với nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2026, trên cơ sở đề xuất nhu cầu của các Bộ, địa phương, căn cứ tổng kinh phí ngân sách Trung ương bố trí cho hoạt động này năm 2026 và căn cứ quy định về điều kiện, tiêu chí phân bổ ngân sách Trung ương cho các Bộ, địa phương, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 20562/BTC-DNTN ngày 31/12/2025 về thông báo nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 cho 18 địa phương và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 03/03/2026 về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương của các Bộ, cơ quan Trung ương năm 2026 cho 05 Bộ.

Do đó, để không trùng lặp nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: Đối với hoạt động đào tạo cho DNNVV, các Bộ, địa phương tiếp tục thực hiện đào tạo cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo kinh phí và nhiệm vụ năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao. Các Bộ, địa phương được áp dụng quy định hỗ trợ (ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tổng chi phí của khóa đào tạo) cho đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định.

Đối với hoạt động đào tạo cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đề nghị các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 và chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Trường hợp các Bộ, địa phương đề xuất kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, đề nghị gửi Văn bản đề xuất nhu cầu kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo về quản trị (bao gồm quản trị kế toán, thuế, nhân sự) cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn