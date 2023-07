Tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi ký quy chế phối hợp

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Đặng Ngọc Huy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Quang cảnh hội nghị

Nghệ An và Quảng Ngãi tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, thiên tai diễn biến phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với nhân dân đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt khó, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP): Năm 2021 đạt 6,2%, năm 2022 đạt 9,08%, 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%, cao hơn mức trung bình cả nước. Về quy mô GRDP, năm 2021 đạt 155.400 tỷ đồng (thứ 2 trong vùng và thứ 12 cả nước), năm 2022 ước đạt 175.740 tỷ đồng (thứ 10 cả nước). Thu ngân sách năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng, năm 2022 đạt 22.491 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,31% so với đầu kỳ (từ 7,8% đầu năm 2022 xuống còn 6,49%), đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, từ đầu năm 2023, tỉnh triển khai cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025… Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước (năm 2022 đạt 961,3 triệu USD, đứng thứ 10; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 725,4 triệu USD đứng thứ 8). Tỉnh đã hoàn thành công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thực hiện); đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, trưởng một số ngành làm thành viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân ký kết chương trình phối hợp

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ngãi, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết để phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Tăng trưởng và phát triển kinh tế có bước phục hồi khá sau đại dịch COVID-19; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2023 tăng 5,49%/năm (trong đó, năm 2021 tăng 6,25%, năm 2022 tăng 7,69%, ước thực hiện năm 2023 tăng 2,58%); quy mô GRDP theo giá hiện hành của Quảng Ngãi năm 2023 ước hơn 125,5 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 19/63 cả nước; quy mô nền kinh tế của Quảng Ngãi đã không ngừng tăng lên qua các năm, đưa Quảng Ngãi vào tốp 20 tỉnh, thành có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng (tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp), trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt 70,3% (tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân giai đoạn 2021 - 2023 tăng 6,06%/năm). Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch (dự kiến đến hết năm 2023 có 12/24 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đề ra; dự kiến đến năm 2025 có khả năng hoàn thành đạt và vượt 22 chi tiêu. Hoạt động xuất, nhập khẩu có chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 14,2%/năm, kim ngạch nhập khẩu bình quân tăng 25,6%/năm. Giai đoạn 2021 - 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 79.327 tỷ đồng, bằng 72,9% so v mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.

Tỉnh Quảng Ngài đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động. Tỉnh đã cấp phép mới cho 40 dự án với tổng vốn đăng ký ký 89.094 tỷ đồng; 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 279 triệu USD. Tỉnh đã quan tâm cân đối, bố trí hợp lý vốn đầu tư, hỗ trợ đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện. Ước tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 4,51%.

Nghệ An – Quảng Ngãi phát huy truyền thống, hướng tới tương lai

Đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi được đón đại biểu cấp cao của tỉnh Quảng Ngãi đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; đồng thời chúc mừng những thành tựu tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong những năm 60 của thế kỷ trước, hưởng ứng phong trào kết nghĩa Bắc – Nam của Trung ương Đảng để tập hợp sức mạnh và phát huy sự đoàn kết Nam – Bắc, tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kết nghĩa, đã dậy lên phong trào “An Ngãi quật khởi, Lam Trà nổi sóng”; không chỉ kết nghĩa ở cấp tỉnh mà còn tổ chức kết nối giữa các huyện với huyện, thể hiện sự sắt son, thủy chung giữa 2 địa phương.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An cho biết, quy hoạch tỉnh đã xác định 2 khu vực động lực tăng trưởng là thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam mở rộng. Quan điểm của tỉnh là tập trung phát triển mạnh ở phía Đông để “dẫn dắt, kéo” miền Tây tỉnh Nghệ An, vì đây là khu vực rất khó khăn.

Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế, gồm: Hành lang kinh tế ven biển gắn với trục Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Quốc lộ 7A và hành lang kinh tế Quốc lộ 48A; trong đó, phát triển hành lang kinh tế ven biển là trọng tâm. Hình thành 6 trung tâm đô thị: Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm và đầu tư cho phát triển hạ tầng. Ngoài những dự án phát triển hạ tầng Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, tỉnh đang tập trung để cuối năm 2023 khởi công Cảng nước sâu, nâng cấp và mở rộng sân bay Vinh. Tỉnh quan tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Nghệ An đi chậm hơn tỉnh Quảng Ngãi trong thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp nhưng đến nay VSIP Nghệ An phát triển nhanh và chuẩn bị thành lập VSIP 2, đã thu hút được nhà đầu tư hạ tầng WHA và Hoàng Thịnh Đạt. Các nhà đầu tư hạ tầng là đối tác vô cùng quan trọng để tỉnh Nghệ An thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; đi liền với đó là xây dựng nhà ở cho công nhân, các thiết chế văn hóa…

Đồng thời, tỉnh chuẩn bị hạ tầng phát triển dịch vụ, thu hút các dự án lớn phục vụ nghỉ dưỡng. Tập trung cải cách hành chính, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng; tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoài giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các Trưởng, Phó phòng; sắp tới sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn để làm thay đổi nhận thức của người đứng đầu trong cải cách hành chính. Thực hiện đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các công trình có động lực lan tỏa để tạo điều kiện phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tập trung chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội để tạo sự bình đẳng trong nhân dân. Trong những năm gần đây, tỉnh đã tổ chức Tết vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Quan tâm, chăm lo giữ a vững quốc phòng – an ninh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết mô hình xã sạch về ma túy xuất phát từ tỉnh Nghệ An.

“Việc 2 tỉnh ký Chương trình hợp tác phát triển trong giai đoạn mới hết sức có ý nghĩa; thể hiện chúng ta đã biết về truyền thống, biết tôn trọng, phát huy và tôn vinh nó. Việc thực hiện tốt các nội dung ký kết và tạo điều kiện cho các địa phương cấp huyện đã kết nghĩa thì nội dung kết nghĩa sẽ phát huy hiệu quả. Việc kết nghĩa giữa 2 đơn vị ngày càng chặt chẽ, gắn bó và phát huy truyền thống, hướng tới tương lai, sẽ là mẫu hình kết nghĩa” – Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; đồng thời chúc mừng những thành quả tỉnh Nghệ An đã được thời gian qua.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Nghệ An và Quảng Ngãi có mối lương duyên rất sâu sắc. Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi là quê hương của bác Phạm Văn Đồng. Sinh thời, bác Phạm Văn Đồng là người học trò xuất sắc, gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thứ 2 của tỉnh là đồng chí Phan Thái Ất – quê Nghệ An. Nghệ An đã có nhiều phong trào vì miền nam và vì quê hương Quảng Ngãi…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trong nông nghiệp. Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện các giải pháp để nâng cao đời sống người dân, xóa đói giảm nghèo; thực hiện các giải pháp để nâng cao nguồn nhân lực. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số và cạnh tranh cấp tỉnh… Tập trung phối hợp, hỗ trợ để triển khai hoàn thành sớm các dự án trọng điểm như: Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2…

“Các nội dung của Chương trình ký kết sẽ mở ra giai đoạn mới trong sự phát triển của hai tỉnh. Hai tỉnh đang cùng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải trung bộ; có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, truyền thống, con người, văn hóa. Tin tưởng mỗi địa phương sẽ ngày càng phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thử thách, đạt được mục tiêu trong giai đoạn mới. Hy vòng tình cảm giữa 2 tỉnh sẽ ngày càng sắt son và bền vững ” – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi trao quà lưu niệm

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao hỗ trợ 7 tỷ đồng cho nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Một số nội dung của Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Nghệ An: - Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác quản lý, phát triển đô thị tại hai địa phương và tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. - Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) và Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (tỉnh Nghệ An) có tính chất và mục tiêu phát triển khá tương đồng, là khu kinh tế (KKT) trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp gắn với việc xây dựng và khai thác hiệu quả cảng nước sâu; có Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP đang hoạt động hiệu quả và giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh. Do đó, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và Ban Quản lý KKT Đông Nam nghiên cứu ký kết các thỏa thuận liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, hợp tác phát triển giữa 2 KKT, trọng tâm là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 2 KKT có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kết nối chuỗi đầu tư, cung ứng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của hai tỉnh. - Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng diện tích sản xuất; nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, gia súc, vật nuôi chủ lực, nuôi trồng thủy sản… Việc thu hút đầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và chuyển giao công nghệ mới trong bảo quản, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông sản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp. Hợp tác, hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu, liên kết, tiêu thụ các loại nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao giữa hai tỉnh. - Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối đối tác nước ngoài và quảng bá, giới thiệu địa phương để đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI, phát triển thương mại, văn hóa, du lịch và tăng cường hợp tác kinh tế từ các nước ở khu vực ASEAN, chủ yếu là Thái Lan, Lào, Singapore, Philippines, Malaysia... - Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến du lịch, nhất là các địa điểm du lịch nổi bật của hai tỉnh; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cơ chế, chính sách về phát triển các loại hình, mô hình du lịch đặc trưng. Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, kết nối các tour du lịch giữa hai địa phương. Phối hợp tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa và nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực di sản văn hóa. - Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. - Thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Hỗ trợ đào tạo, hợp tác chia sẻ thông tin trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giữa hai địa phương. Hỗ trợ, hợp tác về xây dựng phát triển đô thị thông minh. - Hợp tác về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đề án, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2030 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo hai địa phương. Phối hợp trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục; hỗ trợ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông, thi trung học phổ thông quốc gia… Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, đào tạo lao động có trình độ tay nghề cao phù hợp với yêu cầu của thị trường. - Phối hợp, hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế; chuyển giao các dịch vụ y tế kỹ thuật cao giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi. - Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh...

