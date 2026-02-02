Tính năng gây phiền toái trên iPhone

Việc iPhone tự động chặn số lạ khiến một số người dùng khó liên lạc với nhau hơn trước. Ảnh: Tom's Guide.

Nhờ một tính năng mới trên iPhone, việc né tránh các cuộc gọi gây phiền toái giờ đây không còn là đặc quyền của giới siêu giàu. Ai cũng có trong túi một “trợ lý ảo” giúp lọc cuộc gọi, song điều này lại đang khiến một số người giàu có và quyền lực cảm thấy phiền lòng.

Alan Jackson, luật sư nổi tiếng thường được các nhân vật quyền lực ở Hollywood tìm đến khi gặp rắc rối, cho biết gần đây ông gặp tình huống dở khóc dở cười sau khi cập nhật iPhone.

“Điện thoại của cậu bị làm sao vậy? Tin nhắn đi của cậu có vẻ kỳ lạ”, một người bạn của Jackson đã gọi điện và thắc mắc.

Thực tế, người bạn đó đã vô tình trò chuyện với tính năng sàng lọc cuộc gọi của Apple, sử dụng giọng nói tự động để hỏi người gọi tên và lý do liên lạc nếu số điện thoại lạ. Sau đó, câu trả lời được ghi lại để phân tích và đưa ra quyết định phản hồi. Jackson cho biết cuộc gọi đến từ số văn phòng mà iPhone không nhận ra.

Tính năng trên được Apple giới thiệu cùng iOS 26 vào năm ngoái, nhằm đối phó với tình trạng cuộc gọi rác liên tục làm phiền người dùng tại Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra một hiệu ứng ngoài dự đoán khi nhiều người giờ đây vô tình bắt chước cách những nhân vật như “siêu điệp viên” Michael Ovitz từng sử dụng cả đội ngũ trợ lý để lọc cuộc gọi.

Nhà đầu tư mạo hiểm Bradley Tusk thừa nhận cảm giác đầu tiên của ông là khó chịu khi gặp hệ thống sàng lọc. Dù vậy, ông cũng hiểu sự cần thiết của tính năng này.

“Bạn cũng không muốn nhận thư rác cả ngày, vậy thì sao lại trách họ được?”, Tusk nói.

Sau khi sàng lọc, iPhone còn cho phép người dùng gửi phản hồi bằng giọng nói tự động, chẳng hạn thông báo sẽ gọi lại sau. Theo chuyên gia truyền thông Elijah Harlow, đôi khi tính năng này gây phiền nhưng cũng giúp người nhận có thể trả lời đơn giản rằng không tiện nói chuyện lúc đó.

Thực tế, Google đã ra mắt tính năng sàng lọc cuộc gọi cho Pixel từ năm 2018. Tuy nhiên, công cụ trở nên phổ biến hơn kể từ khi Apple triển khai tính năng tương tự với iOS 26.

Trong bối cảnh nhắn tin và FaceTime ngày càng được giới trẻ ưa chuộng, việc gọi điện cho bạn bè trở nên hiếm hoi. Dù vậy, người Mỹ vẫn nhận vô số cuộc gọi mỗi ngày. Theo báo cáo của US PIRG Education Fund, mỗi tháng có hơn 2 tỷ cuộc gọi tự động được thực hiện tại Mỹ.

Tính năng quét số gọi đến được Apple triển khai trên iOS 26. Ảnh: Tom's Guide.

Tỷ phú Mark Cuban cho biết ông không nghe điện thoại trừ khi đã đặt lịch hẹn hoặc người gọi nhắn tin trước. Jason Calacanis, nhà đầu tư thiên thần và đồng dẫn podcast All-In, cũng thừa nhận hiếm khi trả lời các cuộc gọi chào mời đầu tư.

“Gọi điện cho người lạ vào năm 2026 cũng tệ như gõ cửa nhà bạn bè mà không báo trước vào năm 1995”, ông viết trong email.

Nhiều nhà đầu tư công nghệ cũng tận dụng chức năng này như Eric Bahn, người điều hành Hustle Fund. Bahn dùng nhiều số điện thoại và hệ thống sàng lọc của Google còn gửi email bản ghi tin nhắn thoại cho ông.

Theo Bahn, xu hướng chung là mọi người ngày càng ít gọi trực tiếp. “Hầu hết người dùng không muốn nhận cuộc gọi trừ khi được báo trước rõ ràng”, ông nói.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn