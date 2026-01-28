Điều gì khiến iPhone Air rớt giá ngay sau khi ra mắt?

iPhone Air đã được các nhà bán lẻ giảm giá lên đến hàng trăm đô la do nhu cầu thấp và các khiếu nại liên quan đến pin. Các thị trường lớn như Anh, Trung Quốc và Australia đều chạy theo cuộc đua giảm giá mạnh mẽ này.

Người dùng than vãn vì iPhone Air không đáng với mức giá cao.

Trong khi dòng iPhone 17 vẫn được giữ giá gốc, mẫu iPhone Air lại là sản phẩm ngoại lệ. Tại Amazon Anh, giá iPhone Air bản không khóa mạng đã giảm từ 999 bảng (1.160 USD) xuống còn 849 bảng (1.100 USD), tức giảm 150 bảng (204 đô la). Theo Forbes, mức giảm này không phải là điều thường thấy trên nền tảng này, khi các sản phẩm của Apple thường chỉ giảm từ 50 đến 100 bảng.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Australia, khi The Good Guys và Amazon Australia giảm giá iPhone Air lên tới 302 AUD (209 USD). Tại Trung Quốc, JD.com đang bán phiên bản 256 GB với giá 5.099 nhân dân tệ (731 USD), giảm từ mức giá khởi điểm 1.115 USD.

Vì sao iPhone Air rớt giá mạnh?

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt giảm giá này là đến từ nhu cầu đối với sản phẩm mới rất thấp. Một nghiên cứu của Counterpoint cho thấy, mặc dù thị phần của Apple tại Trung Quốc đã tăng lên 22%, nhưng sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ dòng iPhone 17. Các nhà phân tích cho biết, lượng xuất xưởng của iPhone Air đạt mức rất thấp, chỉ vài phần trăm.

Sự quay lưng đối với iPhone Air bắt nguồn từ việc người tiêu dùng đang phàn nàn về thời lượng pin không đủ, chỉ có một camera và mức giá cao ngất ngưởng 999 USD. Theo khảo sát của YouGov năm 2022, dung lượng pin và giá cả là những yếu tố hàng đầu khi chọn mua smartphone, trong khi kích thước thiết bị lại không được ưu tiên. Nhiều người dùng trên Reddit đã bày tỏ ý định trả lại thiết bị do pin yếu.

Nhu cầu yếu của iPhone Air cũng đã ảnh hưởng đến thị trường thứ cấp. Theo SellCell, iPhone Air đã mất trung bình 44,3% giá trị bán lẻ trong 10 tuần đầu tiên sau khi ra mắt, với phiên bản 1 TB chịu mức giảm giá trị lớn nhất, lên tới 47,7%. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận với Galaxy S25 Edge siêu mỏng của Samsung.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn