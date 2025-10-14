Tỉnh Đoàn Thanh Hóa có tân nữ bí thư 31 tuổi

Chị Lê Ngọc Ánh - tân Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa - phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cung cấp

Tại hội nghị, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung dân chủ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã bầu chị Lê Ngọc Ánh (31 tuổi) - Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa - giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa với 100% số phiếu đồng ý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Lê Ngọc Ánh - tân Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa - cảm ơn sự tín nhiệm của các thành viên trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.

"Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn.

Cùng với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đề ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển" - chị Lê Ngọc Ánh chia sẻ.

Chị Lê Ngọc Ánh (người ôm hoa giữa ảnh) vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa - Ảnh: Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cung cấp

Chị Lê Ngọc Ánh sinh năm 1994, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, là cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Chị Lê Ngọc Ánh công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa từ năm 2017, kinh qua nhiều chức vụ trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Trước đó đầu tháng 10 vừa qua, anh Lê Văn Châu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 - đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ