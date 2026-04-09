Tin buồn: Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn On từ trần

Đồng chí Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn On, sinh năm 1946, nguyên quán xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp). Tham gia Cách mạng ngày 8/3/1962, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng:

- Huy hiệu 40, 50, 55, 60 năm tuổi Đảng;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;

- Huân chương Giải phóng hạng Hai;

- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất;

- 2 Huân chương Chiến Công hạng Nhất;

- Huân chương Chiến Công hạng Nhì;

- Huân chương Hữu nghị hạng Nhất;

- Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

- Nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Danh hiệu Quyết thắng, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Giáo sư, Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện đa khoa Tiền Giang và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên đồng chí đã từ trần vào hồi 11h48', ngày 8/4/2026 (nhằm ngày 21/2 năm Bính Ngọ); hưởng thọ 80 tuổi, linh cữu quàn tại nhà riêng, ấp Bình Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ nhập quan lúc 19h, ngày 8/4/2026 (nhằm ngày 21/2 năm Bính Ngọ).

Lễ viếng bắt đầu lúc 7h30', ngày 9/4/2026 (nhằm ngày 22/2 năm Bính Ngọ).

Lễ truy điệu lúc 15h, ngày 10/4/2026 (nhằm ngày 23/2 năm Bính Ngọ).

Lễ di quan lúc 8h, ngày 11/4/2026 (nhằm ngày 24/2 năm Bính Ngọ)

Sau đó an táng tại đất nhà ấp Bình Hưng, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn tin: cand.com.vn