Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 4 ngày lũ cuốn

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể chị H. cách điểm bị lũ cuốn khoảng 2,5km - Ảnh: H.A.

Chiều 2-11, ông Bùi Ngọc Du - chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ thôn 12, xã Hà Linh) sau 4 ngày bị lũ cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị H. trong bụi tre thuộc khu vực suối Khe Bứa, cách địa điểm chị H. bị lũ cuốn trôi khoảng 2,5km về phía hạ du.

"Thời điểm lũ lớn đã cuốn trôi chị H. xuôi xuống khu vực hạ du, sau khi lũ rút thi thể chị H. đã mắc lại ở bụi cây. Hiện chính quyền địa phương đã làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương, đồng thời thông báo ngừng việc tìm kiếm" - ông Du nói.

Suốt 4 ngày qua, các đơn vị bộ đội, công an huyện, chính quyền địa phương và hàng ngàn lượt người dân đã được huy động để tìm kiếm chị H.. Ngày hôm qua có thêm hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh.

Phạm vi tìm kiếm từ địa điểm chị H. bị nước lũ cuốn trôi tại suối Bánh Rán kéo dài xuống khu vực hạ du với chiều dài khoảng 13km. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

Trước đó, khoảng 10h sáng 30-10, hai chị em dâu là T.T.T. (33 tuổi) và N.T.H. (28 tuổi, cùng ngụ thôn 12, xã Hà Linh) trên đường làm việc từ một trại gà về nhà. Khi về đến gần nhà gặp suối nước dâng cao, hai chị em bỏ lại xe đi bộ qua suối thì bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin, chính quyền địa phương, người thân đã nỗ lực tìm kiếm, đến tối cùng ngày thi thể chị T. được tìm thấy.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ