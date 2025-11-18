Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn mất tích ở Huế

Trước đó, vào 19h10 tối 17/11, ông Nguyễn V.T chèo ghe cùng ông Nguyễn Văn Quý (SN 1977) và anh Phạm Xuân Trần (SN 1991, trú cùng địa phương) đến đoạn đường ngập nước ở tỉnh lộ 19. Khi đến gần cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, do nước lũ chảy xiết đã làm lật ghe.

Lúc này ông Quý và anh Trần bơi được vào bờ, riêng ông Nguyễn V.T bị nước cuốn trôi mất tích.

Công an phường Kim Trà (TP Huế) túc trực, chốt chặn tại các tuyến đường ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường Kim Trà cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do nước lũ chảy xiết nên đến 9h30 phút sáng nay (18/11), thi thể anh ông Nguyễn V.T mới được tìm thấy trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách vị trí ghe lật khoảng 10m.

Được biết, phường Kim Trà là một trong những vùng thấp trũng của TP Huế. Trong các đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10/2025` đến nay, địa phương này ghi nhận hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt, 3 trường hợp tử vong do tai nạn sông nước.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn