Cứu sống bé trai bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hàn

Trước đó, một thanh niên đang livestream trên Facebook tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng thì phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, liền hô hoán cầu cứu. Nghe tiếng kêu, nhiều người dân xung quanh lập tức chạy đến ứng cứu.

Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp cứu cháu bé, cho biết: “Chúng tôi phát hiện bé trôi đến gần khu vực chân cầu Rồng, trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám mép sắt, nhoài người nắm tay cháu bé đang cố giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba cùng kéo được cháu lên bờ. Toàn bộ chỉ diễn ra chừng 45 giây.”

Theo clip ghi lại tại hiện trường, khi được đưa lên vỉa hè, bé trai hoảng loạn, không nói được. Người dân nhanh chóng sơ cứu, đồng thời đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Hơn 15' sau, gia đình cháu bé trú phường An Hải (Đà Nẵng), đã đến nhận và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đến sáng nay 30/10, chị T.H.T, (trú phường An Hải, Đà Nẵng) - mẹ bé trai trôi giữa dòng nước chảy xiết trên sông Hàn đã cho biết: "Tối 29/10, khi đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng cửa bật mở. Nghĩ con trai lại chạy ra quầy tạp hóa gần nhà lấy kẹo như mọi ngày, chị vội đội mưa đi tìm. Sau hơn một giờ đồng hồ lặn lội khắp các con hẻm, gọi khản giọng vẫn không thấy tung tích con, chị bắt đầu hoảng loạn.

Đến khoảng 21h45 chị nhận được tin trên mạng xã hội có một bé trai bị trôi trên sông Hàn vừa được người dân cứu kịp thời, nghi là con mình, chị vội vàng chạy đến khu vực chân cầu Rồng. Tại hiện trường, thấy con trai đang được người dân sơ cứu, toàn thân ướt sũng, hoảng loạn nhưng vẫn tỉnh táo.

Chị T.H.T cho biết thêm: "Con tôi là trẻ đặc biệt, không giao tiếp bằng lời nhiều. Cháu rất thích nước nên đã tự trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống sông, không phải bị trôi từ Quảng Nam ra như mạng xã hội nói".

Theo xác định của nhiều người, vị trí cháu bé được phát hiện và kịp thời ứng cứu nằm cách nhà khoảng 1km.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn