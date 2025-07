Tìm thấy th.i th.ể nạn nhân cuối cùng vụ ô tô tông hai xe máy rơi sông

Lực lượng cứu hộ cứu nạn chong đèn, dùng thuyền tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông ở Nghệ An trong đêm 13-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Lúc 0h30 sáng 14-7, một lãnh đạo UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Sơn - 35 tuổi, quê ở thành phố Vinh (cũ) - cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 200m về phía hạ lưu sông.

Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Anh Sơn là một trong hai nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn giữa ô tô và hai xe máy rơi xuống sông Cụt, khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An chiều 13-7.

Như vậy, đến nay vụ tai nạn đã có 3 người chết và ít nhất 3 người bị thương.

Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô màu trắng di chuyển với tốc độ nhanh rồi đột ngột mất lái tông vào hai xe máy liên tiếp.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, sau khi tông hai xe máy, chiếc ô tô lao sang làn đường ngược chiều rồi tông gãy một đoạn lan can trước khi rơi xuống sông.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 13-7, anh Trần Hữu Ba - 37 tuổi, ngụ xóm Hồng Sơn, xã Thượng Tân Lộc (cũ), nay là xã Vạn An - điều khiển ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An.

Trên xe anh Ba có anh Trần Văn Trung (35 tuổi, ngụ xã Vạn An) và anh Sơn.

Tại đoạn qua cầu sông Cụt, xe anh Ba va chạm với xe máy của anh Đậu Đình Công - 32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An - chở vợ, con cùng cháu và xe máy một người phụ nữ khác.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Công chết. Anh Ba; vợ và con anh Công bị thương nặng. Riêng cháu của anh Công và anh Sơn mất tích khi chiếc ô tô rơi xuống sông.

Đến khoảng 21h30 tối 13-7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé trai.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ