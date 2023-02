Tìm ra nguyên nhân tài xế bị người phụ nữ lôi khỏi xe và tát liên tiếp, CĐM thốt lên: Không oan tí nào

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 10h sáng ngày 13/2, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Trãi và Hoàng Hoa Thám.

(Video ghi lại cảnh trước khi người phụ nữ này tát tài xế ô tô, chị đã bị tài xế ô tô đi ẩu, ép xe máy)

Đoạn clip được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại cho thấy, trước khi bị người phụ nữ hung hãn lao vào tát, trước đó, người tài xế ô tô đã có nhiều pha lái xe chèn ép người phụ nữ trên, và cú va chạm tại nơi dừng chờ đèn là đỉnh điểm khiến nạn nhân đi xe máy hết sức chịu đựng.

Thậm chí, một số dân mạng còn tinh ý nhận ra, người đàn ông lái xe khuôn mặt hơi có màu ửng đỏ, biểu hiện của việc trước đó người này đã có sử dụng rượu bia nên rất có thể người này đang nhẫn nhịn để tránh vướng vào những rắc rối pháp lý.

Đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng hiểu rõ ngọn ngành vấn đề, đồng thời quay sang cho rằng, tài xế bị tát là không oan.

Tuy nhiên, các ý kiến khác cũng cho rằng, với mỗi người khi tham gia giao thông đều nên có ý thức về việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Bên cạnh đó, khi xảy ra vấn đề, vẫn nên chọn cách bình tĩnh giải quyết hơn là việc dùng bạo lực để xử lý.

