Tìm nguyên nhân lúa đông xuân tại Nghệ An kết hạt kém

Phân tích nguyên nhân lúa xuân 2025 lép hạt tại Nghệ An Lịch thời vụ: - Theo Đề án sản xuất vụ xuân năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An: Để đảm bảo tránh rét đậm rét hại thời kỳ gieo cấy và đảm bảo các trà lúa trỗ trong khung thời vụ an toàn (15/4 – 30/4/2025), Đề án xác định lịch gieo cấy các trà như sau: + Lúa cấy: Thời điểm gieo mạ 2/1 – 15/1/2025, riêng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 125 ngày bắt đầu từ 10/1/2025. + Lúa gieo thẳng: Gieo muộn hơn 5 - 7 ngày so với lịch gieo mạ. Diễn biến tình hình thời tiết vụ xuân 2025: Vụ xuân 2025, nhiệt độ không khí trung bình thấp hơn cùng kỳ các năm trước, tần suất xảy ra các đợt không khí lạnh (KKL) cao hơn. Từ tháng 1 đến đầu tháng 5/2025 có 14 đợt KKL, cường độ hoạt động mạnh hơn năm 2024. Nhận định nguyên nhân: - Nguyên nhân khách quan: + Thời tiết bất thuận ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và làm đòng của lúa. + Một số giống lúa mẫn cảm với điều kiện thời tiết hơn so với các giống khác. - Nguyên nhân chủ quan: + Nông dân vẫn duy trì tập quán gieo cấy sớm hoặc không tuân thủ lịch thời vụ của tỉnh, huyện. + Một số vùng nông dân không tuân thủ cơ cấu giống của địa phương. Giải pháp: - Các địa phương cần đánh giá đúng tình hình, làm bài học tuyên truyền cho bà con nông dân để rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo thời vụ năm sau. - Những diện tích tỷ lệ lép, không kết hạt ảnh hưởng đến năng suất từ 70% trở lên thì tiến hành cắt bỏ làm thức ăn cho gia súc và chuẩn bị các điều kiện để làm vụ hè thu. - Những diện tích bị ảnh hưởng nhẹ thì tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để tận thu sản lượng. - Các địa phương tiếp tục theo dõi các trà lúa làm đúng lịch thời vụ và các giống lúa bị lép, không kết hạt làm trước lịch thời vụ để có cơ sở đánh giá cơ cấu giống lúa. (Chi cục Trồng trọt và BVTV Nghệ An)