Tìm đối tượng lừa đảo hơn 700 triệu đồng chạy việc vào an ninh hàng không

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm liên quan đến Nguyễn Xuân Tú (sinh năm 1994, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng chạy việc vào an ninh hàng không bị cơ quan Công an truy tìm



Theo nội dung đơn trình báo, Nguyễn Xuân Tú đã chiếm đoạt 727 triệu đồng của người dân bằng thủ đoạn nhận tiền để “chạy việc” vào làm tại bộ phận An ninh hàng không – Cảng vụ hàng không Miền Bắc.

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Tú. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Cơ quan Công an đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Nguyễn Xuân Tú ở đâu, liên hệ ngay Điều tra viên Nguyễn Tiến Dũng – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số điện thoại 0387.677.670 để phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra vụ án.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn