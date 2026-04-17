Tìm bị hại liên quan đến "đại tá Công an dỏm"

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ “Sử dụng trái phép trang phục CAND” do Ngô Thành Phát (SN 1973, ngụ Thanh Điền, Tây Ninh) thực hiện để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo tìm bị hại của Phát.

Trước đó, ngày 13/4, Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành chính quán cà phê T.Q. (KP Hiệp Định, phường Thanh Điền) phát hiện Phát sử dụng trang phục CAND (an ninh nhân dân) mang cấp hàm đại tá, biển tên “Ngô Thanh Điền”, chức vụ Trưởng phòng, số hiệu 040-170 mang giầy, thắt lưng CAND và xưng là Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Công an phường Thanh Điền tiến hành xác minh, xác định Phát không phải là cán bộ thuộc lực lượng Công an nên đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây Phát khai nhận từ tháng 6/2023, Phát mua trang phục CAND này trên mạng xã hội về mặc và đến ngày 13/4 /2026 thì bị phát hiện.

Đển phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh phát thông báo đến cá nhân, tổ chức, ai là người bị hại của Ngô Thành Phát liên hệ với Công an phường Thanh Điền, gặp Thiếu tá Nguyễn Đức Tiệp, cán bộ thụ lý (ĐT 0933.247.548) để cung cấp thông tin.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân