Tiếp tục giảm giá mạnh, chiếc xe máy "sang chảnh" này đang chạm đáy, giá thấp kỷ lục tại Việt Nam

Trong những ngày cuối tháng 3, nhiều đại lý Honda đang đồng loạt giảm giá mạnh các mẫu xe máy. Nhiều mẫu xe được giảm giá mạnh, xuống dưới cả giá đề xuất.

Đơn cử như mẫu xe Vario 160. Chiếc xe này đang bán giá từ 45,69 - 50,19 triệu đồng, trong khi giá đề xuất của Honda cho mẫu xe này là từ 51,69 - 56,19 triệu đồng, giảm khoảng 6 triệu đồng so với giá đề xuất.

Hay như "vua tay côn" Winnner X trong tháng 3 cũng giảm giá từ 4 - 6 triệu đồng so với tháng trước. Hiện tại, giá bán tại các đại lý của mẫu xe này là 30 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 34 triệu đồng cho các bản còn lại. Như vậy, mẫu xe này đang bán dưới giá niêm yết từ 16 - 16,6 triệu đồng.

Là mẫu xe tay ga "sang chảnh" bậc nhất tại Việt Nam, Honda SH 350i cũng không nằm ngoài xu thế giảm giá. Hiện tại, giá Honda SH 350i đời 2022 tại các đại lý tiếp tục ghi nhận mức giảm sâu.

SH 350i là chiếc xe tay ga sang trọng bậc nhất tại Việt Nam.

Cụ thể, SH 350i bản cao cấp đang được các đại lý ở Hà Nội chào bán từ 126-129 triệu đồng, thấp hơn đến 22,99 triệu đồng so với giá niêm yết (148,99 triệu đồng); bản đặc biệt cũng giảm sâu chỉ còn 130-131 triệu đồng, thấp hơn 20 triệu so với giá hãng 149,99 triệu đồng và giá bản thể thao tại đại lý hiện nay là 131 triệu, giảm 19,5 triệu so với giá đề xuất.

So với mức chênh 60 - 70 triệu đồng cách đây 6 - 7 tháng thì mức giá hiện tại của chiếc xe tay ga này đang ở mức rẻ nhất từ trước tới nay.

Lý giải về việc giảm giá mạnh này, các đại lý cho biết, nguyên nhân là do lượng xe đời 2022 của mẫu sản phẩm này vẫn còn tồn kho rất nhiều. Trong khi đó, nguồn cung của dòng sản phẩm đời 2023 lại rất dồi dào. Cộng thêm vào đó là nhu cầu từ người tiêu dùng cũng giảm sút mạnh so với cùng kỳ năm ngoái dẫn đến việc giá SH 350i liên tục giảm sâu thời gian gần đây.

Trước đó, từ khi ra mắt, mẫu xe này luôn nằm trong danh sách những sản phẩm bị đội giá mạnh. Tại đại lý của SH 350i phiên bản lắp ráp trong nước thường xuyên chênh lệch hơn 10 - 20 triệu đồng. Cá biệt, từng có thời điểm mẫu xe tay ga này còn đội giá tới gần 200 triệu đồng.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 3,63 lít/100km.

Tại Việt Nam, Honda SH 350i lắp ráp trong nước chính thức ra mắt người tiêu dùng từ tháng 11/2021. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 2.160x743x1.162 mm.

Xe sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 3,63 lít/100km.

Xe có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.

Honda SH 350i sở hữu nhiều trang bị hiện đại như đèn cảnh báo tự động khi phanh gấp, chìa khóa thông minh Smart Key chống trộm, hệ thống kiểm soát lực kéo HTSC giúp giảm thiểu tình trạng trượt bán, hệ thống phanh đĩa cho cả 2 bánh trước và sau được tích hợp ABS 2 kênh…

Tại thị trường Việt nam, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda SH 350i là Vespa GTS 300, với giá bán dao động từ 129 - 179 triệu đồng.

