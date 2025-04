Tiền vệ gốc Việt gia nhập Leverkusen

Maza sẽ chơi ở Bundesliga mùa sau.

Bild cho biết Hertha Berlin và Leverkusen đã đạt thỏa thuận trong thương vụ Maza. Tiền vệ này sẽ gia nhập Leverkusen với mức phí 12 triệu euro, đi kèm mức lương 1,5 triệu euro/mùa. Hợp đồng của Maza với Leverkusen có thời hạn đến năm 2030.

Ngoài Leverkusen, Stuttgart cũng quan tâm đến Maza khi đội tìm kiếm tiền vệ tấn công thay Ezo Millot. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Xabi Alonso tỏ ra quyết tâm hơn trong thương vụ này.

Mùa này, Maza ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 32 trận cho Hertha Berlin ở Bundesliga 2.

Tiền vệ gốc Việt này từng ra mắt Bundesliga hồi tháng 5/2023 khi vào sân phút 65 trận đấu với Bayern mùa 2022/23. Sau đó, với pha lập công vào lưới Wolfsburg khi mới 17 tuổi 6 tháng 3 ngày, Maza trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hertha ghi bàn ở giải đấu hàng đầu nước Đức.

Maza có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ này sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria làm bến đỗ chính thức cho sự nghiệp quốc tế.

Trang chủ Bundesliga đánh giá Maza có tố chất và được xem là tài năng sáng giá của giải đấu trong tương lai.

