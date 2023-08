Tiến sĩ trộm cắp tài sản của trường khai do nợ nần, quẫn bách về kinh tế

Khoa nông - lâm - ngư nghiệp, Trường đại học Hồng Đức - nơi tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà từng công tác - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 21-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này xác định bị can Đỗ Ngọc Hà, 38 tuổi, trú tại thị trấn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), là thủ phạm chính gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Trường đại học Hồng Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đêm 23-6 có kẻ gian đã đột nhập vào tầng 5 (tòa nhà điều hành 13 tầng của Trường đại học Hồng Đức) dùng công cụ cắt khóa cửa, đập vỡ kính đột nhập vào phòng 506 (phòng thủ quỹ) đập phá két sắt nhưng không lấy được tài sản.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục sang phòng 507 (phòng kế toán trưởng) cạy phá cánh cửa tủ lấy 128 triệu đồng và một máy tính của nhà trường.

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nghi phạm có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, có giai đoạn chuẩn bị phạm tội rất kỹ lưỡng như: sử dụng công cụ cạy phá, đeo găng tay, cắt hệ thống điện, giật đứt camera tại hiện trường.

Sau hơn hai ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định người gây án là Đỗ Ngọc Hà, tiến sĩ, phó chủ nhiệm bộ môn khoa học vật nuôi, khoa nông - lâm - ngư nghiệp Trường đại học Hồng Đức.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Đỗ Ngọc Hà khai nhận do nợ nần, quẫn bách về kinh tế nên Hà chuẩn bị công cụ cạy phá, máy cắt khóa, búa tạ, tuốc nơ vít, kìm sắt, áo chống nắng, khẩu trang bịt mặt, găng tay để ở phòng làm việc.

Được biết ngày 23-6, nhà trường tổ chức tổng kết năm học và liên hoan tại TP Sầm Sơn. Sau khi đến địa điểm tổ chức liên hoan của nhà trường vào trưa 23-6, đến 17h cùng ngày Hà bắt xe ôm quay về Trường đại học Hồng Đức (cách nơi tổ chức liên hoan khoảng 20km), đi vào trường bằng cổng phụ đang xây dựng, giáp với đường Chi Lăng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa nhằm tránh bị phát hiện.

Biết tòa nhà điều hành sẽ đóng cửa lúc 19h, nên khoảng 18h20 ngày 23-6, lợi dụng ít người qua lại, Hà mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, ba lô bên trong đựng công cụ, phương tiện phạm tội, rồi lên tầng 12 để chờ thời gian thực hiện phạm tội.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lợi dụng lúc trời mưa to, tòa nhà không có người, Hà đi xuống tầng 5 vào tủ điện, cắt cầu dao rồi tháo các camera ở phòng thủ quỹ và hành lang trường, dùng máy cắt chạy bằng pin cắt tai khóa cửa bên ngoài, sau đó dùng búa đập vỡ cửa kính bên trong phòng thủ quỹ để đập phá két sắt.

Do két sắt có kết cấu bền vững nên sau hơn hai giờ đồng hồ Hà vẫn không mở được két sắt để lấy tài sản, nên tiếp tục di chuyển sang đập phá cửa phòng kế toán trưởng của nhà trường lấy 128 triệu đồng, một máy tính rồi để công cụ cạy phá cửa, búa ở tầng 4 và trèo qua cửa sổ hành lang tầng 2 tẩu thoát.

Sau khi lấy trộm tài sản, sợ bị phát hiện, Hà đã thuê taxi, xe ôm đến nhiều địa điểm khác nhau để tiêu hủy vật chứng. Số tiền trộm cắp được, Hà mang đi trả nợ.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Ngọc Hà, tiến sĩ, giảng viên Trường đại học Hồng Đức, để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

