Tiễn đưa các anh về nơi yên nghỉ

Hàng trăm người thân nhân, đồng đội, người dân đã tới tiễn đưa 3 cán bộ CSGT hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đưa tiễn đồng chí Lê Quang Thành về nơi yên nghỉ.

Những ngày qua, ngay khi tìm được thi thể Trung tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thiếu tá Lê Quang Thành (SN 1977) và Đại úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan, đồng đội đã tổ chức tang lễ cho các anh. Trước sự hy sinh anh dũng của các đồng chí, ai cũng bất ngờ, xót xa vô hạn.

Gia đình, đồng đội và nhân dân tiếc thương đưa tiễn Trung tá Nguyễn Khắc Thường về nơi an nghỉ.

Càng đau buồn, thương tiếc hơn khi mới đây thôi, các anh vẫn cùng nhau công tác, đảm đương nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, tuyến đèo huyết mạch, nối liền Lâm Đồng với các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh, hằng ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông.

Những năm qua, giao thông trên đèo Bảo Lộc được thông suốt, liên tục, có sự đóng góp rất lớn của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đó có Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Mới đây thôi, buổi sáng trước lúc hy sinh (chiều 30/7), Thiếu tá Lê Quang Thành vẫn cùng vợ con ăn sáng trước khi vượt 130km xuống đèo Bảo Lộc làm nhiệm vụ. Chị Huệ, vợ Thiếu tá Lê Quang Thành cùng các con không ngờ, đó chính là bữa ăn đoàn viên cuối cùng của gia đình chị.

Di ảnh Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Còn với ông Lê Ngọc Vĩnh (SN 1952, quê huyện Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh), bố của Đại úy Lê Ánh Sáng đã cùng người thân trong gia đình vượt hơn 1.000km vào TP Bảo Lộc để tiễn đưa con mình về cõi vĩnh hằng.

Chỉ cách đây ít ngày, Đại úy Lê Ánh Sáng và gia đình còn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với lễ ăn hỏi cho anh. Hai bên gia đình ấn định vào ngày 12/8 này, Đại úy Lê Ánh Sáng sẽ lập gia đình với lễ cưới được tổ chức ngay tại Lâm Đồng, nơi anh vào nhận công tác từ năm 2017.

Tai họa bất ngờ ập tới trong lúc đồng chí Sáng cùng đồng đội đang thực thi nhiệm vụ, đảm bảo cho tuyến đèo Bảo Lộc được thông suốt trong mùa mưa bão. Vậy là một đám cưới đẹp chỉ ít ngày nữa sẽ diễn ra của Đại úy Lê Ánh Sáng phút chốc trở thành nỗi xót xa, đau đớn tột cùng của gia đình, đồng đội và nhân dân.

Trước đó, đồng đội, người thân và nhân dân đã tới chia buồn cùng gia đình các cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước lúc hy sinh, Trung tá Nguyễn Khắc Thường còn gọi điện về cho vợ con, căn dặn hai con, thăm hỏi sức khỏe của người cha. Gia đình không ngờ, đó lại chính là cuộc gọi cuối đời, cuối cùng của đồng chí về cho vợ con và người thân.

Sự ra đi đột ngột của 3 cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình, đồng đội và nhân dân. Chính vì thế, những ngày qua, hàng nghìn người tới từ các cơ quan, tổ chức, đồng đội, người thân, bà con lối xóm và cả những người từ nơi xa đã tới phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (2/8), tại TP Đà Lạt, lễ truy điệu Thiếu tá Lê Quang Thành được Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lúc 6h30, lễ di quan lúc 7h cùng ngày. Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Khắc Thường diễn ra lúc 7h ngày 2/8, lễ di quan lúc 7h30 cùng ngày. Tại TP Bảo Lộc, lễ truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng diễn ra lúc 12h30 ngày 2/8, lễ di quan lúc 13h cùng ngày.

Hôm nay, cả 3 cán bộ hy sinh được Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy điệu và di quan tới nơi an táng.

Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành được người nhà an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt. Riêng Đại úy Lê Ánh Sáng, theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Dưới đây là lễ truy điệu và di quan của các đồng chí tại TP Đà Lạt:

Gia đình đau đớn trước sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Khắc Thường.

Lễ di quan đồng chí Nguyễn Khắc Thường.

Tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của đồng đội.

Lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiễn biệt Thiếu tá Lê Quang Thành.

Lễ di quan đồng chí Lê Quang Thành được tiến hành lúc 7h sáng nay.

Thiếu tá Lê Quang Thành yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt.

