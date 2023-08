Hình ảnh cuối cùng về tổ công tác CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc

Your browser does not support the video tag.

Đây là những hình ảnh cuối cùng về các chiến sỹ thuộc tổ công tác Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trong vụ sạt lở đất hôm 30/7.

Sau vụ sạt lở đầu tiên, nhiều đất đá từ trên cao rơi xuống, ngổn ngang trên mặt đường. Lúc này khoảng 12h trưa ngày 30/7, các chiến sỹ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác đã chung tay cùng người dân di chuyển tảng đá lớn. Nhờ vậy, các phương tiện giao thông có thể di chuyển trên đèo Bảo Lộc dễ dàng hơn.

Dưới trời mưa, các chiến sỹ tiếp tục điều phối giao thông trước khi về trạm nghỉ trưa. Đến 14h30 cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ đang trở về Chốt Cảnh sát Giao thông Trạm Madaguoi thì gặp sự cố sạt lở đất.

Vụ sạt lở thứ hai đã cướp đi sinh mạng của ba chiến sỹ và một người dân địa phương, khiến cho dư luận cả nước đau xót, tiếc thương./.

