Tiền đạo Nhật Bản bị vạch trần ở Anh

Furuhashi gây thất vọng.

Trước khi cập bến sân St Andrew’s vào năm 2025, Furuhashi từng là chân sút hàng đầu của Celtic. Trong hơn ba mùa giải tại Scotland, tiền đạo người Nhật Bản ghi tới 85 bàn sau 165 lần ra sân, trong đó nổi bật nhất là mùa giải 2022/23 khi anh có 34 pha lập công, góp công lớn giúp Celtic giành cú ăn ba quốc nội.

Tháng 1/2025, Furuhashi tạo bước ngoặt trong sự nghiệp khi đầu quân Rennes, nhưng có chuỗi ngày thi đấu thất vọng khi không thể ghi bàn nào. Dù ký hợp đồng 2 năm rưỡi, tiền đạo này rời CLB Ligue 1 chỉ sau nửa mùa giải.

Tháng 7/2025, Birmingham nắm lấy thời cơ và thuyết phục Furuhashi gia nhập với mức phí 10 triệu bảng. Đội kỳ vọng tiền đạo Nhật Bản có thể giúp CLB tranh vé thăng hạng Premier League.

Tuy nhiên, thực tế tại Championship lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, Furuhashi mới chỉ ghi được 1 bàn tại Championship và tổng cộng có 3 bàn sau 29 trận trên mọi đấu trường. Thành tích nghèo nàn này càng trở nên đáng lo ngại khi mùa giải của anh phải khép lại sớm do ca phẫu thuật vai.

Furuhashi không thể chơi bùng nổ như tại Celtic. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với truyền thông, cựu tiền đạo Don Goodman thừa nhận sự sa sút của Furuhashi là điều khó lý giải. Ông cho rằng tiền đạo này khởi đầu không tệ, thậm chí thể hiện tốt trong những trận đầu tiên nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và tốc độ. Tuy nhiên, việc liên tục bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng đã khiến sự tự tin của anh suy giảm nghiêm trọng.

“Bạn có thể thấy rõ sự tự tin dần biến mất sau vài trận đầu. Cậu ấy vẫn nhanh nhẹn, di chuyển thông minh nhưng lại không thể dứt điểm hiệu quả,” Goodman nhận định. Ông cũng thẳng thắn cho rằng, xét về giá trị chuyển nhượng, thương vụ này “đi lệch hướng một cách nghiêm trọng”.

Nhiều người hâm mộ cho rằng chất lượng bóng đá Anh hoàn toàn khác biệt so với Scotland, nơi Furuhashi chơi thăng hoa. Cường độ thi đấu cao cùng lối chơi giàu thể lực và tốc độ tại xứ sương mù là thách thức lớn mà tiền đạo này chưa thể vượt qua.

Hiện tại, tương lai của Furuhashi tại Birmingham bị đặt dấu hỏi lớn. Dù còn hợp đồng đến năm 2028, đội bóng có thể cân nhắc bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tới để cắt lỗ và tái đầu tư lực lượng.

Trong bối cảnh Birmingham nuôi tham vọng thăng hạng, việc tìm kiếm một chân sút ổn định là nhiệm vụ cấp thiết, và Furuhashi có thể không còn nằm trong kế hoạch dài hạn nếu không sớm lấy lại phong độ.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn