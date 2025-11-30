Tiền đạo Brazil làm nên lịch sử ở Premier League

Cú đá phạt đền thành công ở phút 81 giúp Igor Thiago làm nên lịch sử với tư cách là cầu thủ chạm mốc 10 bàn nhanh nhất lịch sử Premier League cho Brentford (sau 13 trận). Chưa dừng ở đó, chân sút người Brazil còn hoàn tất cú đúp chỉ 5 phút sau đó.

Tổng cộng, Thiago đã có 11 pha lập công tại Premier League, bất chấp việc đây mới là mùa đầu tiên của anh tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Cựu sao Club Brugge làm người hâm mộ đội chủ sân Brentford Community quên đi những cái tên như Bryan Mbeumo, Yoanne Wissa. Mbeumo mới có 5 bàn sau 12 trận trong màu áo MU, trong khi Wissa dính chấn thương ngay sau khi rời Brentford và chưa có lần ra sân nào ở mùa này cho Newcastle.

Màn trình diễn thăng hoa của Thiago giúp Brentford có vị trí an toàn trên bảng xếp hạng với 19 điểm, chỉ kém top 4 khoảng cách bằng một trận thắng.

Igor Thiago thi đấu bùng nổ.

Brentford tiếp tục duy trì cái duyên khi thi đấu trên sân nhà trước Burnley, khi lần thứ 5 liên tiếp trong các cuộc đối đầu tại Premier League, đội chủ nhà là những người giành chiến thắng.

Burnley bước vào cuộc chạm trán với tâm lý nặng nề sau 3 trận thua liên tiếp và chỉ biết gồng mình phòng ngự. Ở chiều ngược lại, Brentford liên tục gây sức ép, đặc biệt là từ những pha bóng của Mikel Damsgaard. Cầu thủ này hai lần tạo ra cơ hội nguy hiểm, trong đó Igor Thiago bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm chệch cột từ vị trí trống trải. Burnley chỉ thật sự vùng lên ở cuối hiệp một với hai pha dứt điểm của Axel Tuanzebe và Zian Flemming khiến thủ môn Caoimhin Kelleher phải làm việc vất vả.

Sang hiệp hai, Brentford càng tăng tốc, tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt. Thiago đưa được bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị, trong khi Dango Ouattara cũng bỏ lỡ trong gang tấc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ nhà cuối cùng được đền đáp khi Tuanzebe phạm lỗi trong khu vực 16,5 m, giúp Thiago ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m. Burnley bất ngờ có cơ hội gỡ hòa ngay sau đó và Flemming đã tận dụng thành công, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, Brentford vẫn là đội bản lĩnh hơn. Chỉ ít phút sau, Thiago tung cú sút uy lực từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Ouattara ấn định chiến thắng 3-1 ở thời gian bù giờ.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn