Thủy điện xả lũ, người dân hào hứng check-in

Những ngày qua, việc nhà máy thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả đáy đã tạo nên một khung cảnh vô cùng vĩ đại và hoành tráng. Rất đông người dân địa phương cùng du khách thập phương đã tranh thủ cơ hội này để đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm bên dòng nước tung bọt trắng xóa.

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11h ngày 11/7.

Ngay sau khi thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy, dòng nước với áp lực cực mạnh lao từ trên cao xuống lòng sông Đà, tạo nên những cột nước khổng lồ và những làn sương mờ ảo bao phủ một vùng không gian rộng lớn. Khung cảnh thiên nhiên vừa dữ dội, vừa kỳ vĩ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Dòng nước trắng xóa đổ ào ạt từ thân đập không chỉ phô diễn quy mô của công trình thủy điện lớn mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi nhiều người tìm đến để chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Tại các khu vực an toàn xung quanh nhà máy và dọc hai bên thân đập, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, đặc biệt là vào thời điểm chiều mát. Nhiều bạn trẻ và các gia đình không ngần ngại di chuyển quãng đường xa để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hiếm có này trong năm.

Nhiều đoàn du khách thích thú chụp hình cảnh tượng bọt nước trắng xoá.

Một du khách từ Hà Nội chia sẻ: Nghe tin thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhóm bạn của mình đã lên lịch phượt ngay trong ngày. Tận mắt chứng kiến dòng nước xả xuống tung bọt trắng xóa mới thấy hết được sự hùng vĩ của công trình này. Cảm giác vô cùng phấn khích đặc biết hôm nay lại có cầu vồng khiến khung cảnh trở lên kỳ ảo.

Nhiều du khách thích thú khi thấy cầu vồng xuất hiện tại chân thủy điện Hòa Bình.

Trước đó thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện số 7561/CĐ-BNNMT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11h ngày 11/7.

Bộ trưởng yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình trạng an toàn công trình, lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu và hạ lưu hồ chứa; đồng thời kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) cùng các cơ quan liên quan theo quy định.

Phía bên trong thủy điện Hòa Bình.

Để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình, cũng như bảo đảm an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông.

Các đối tượng cần được thông tin gồm cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi... để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, các địa phương cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Tác giả: Vũ Ngọc Tân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn