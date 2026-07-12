Tổng rà soát các tuyến vận tải đưa khách ra đảo sau vụ tai nạn tại Phú Quốc

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11/7 tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m.

Lực lượng chức năng tiếp cận ca nô bị nạn trên biển Phú Quốc

Theo công điện, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời khẩn trương xác minh nguyên nhân, rà soát những bất cập trong công tác quản lý để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Song song với đó, đơn vị phải kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và điều kiện hoạt động của các phương tiện chở khách du lịch trên địa bàn. Những phương tiện không đáp ứng yêu cầu an toàn sẽ bị kiến nghị tạm dừng hoạt động.

Đối với các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa và Chi cục Hàng hải, Đường thủy nội địa trên cả nước, Cục yêu cầu khẩn trương tăng cường kiểm tra các khu vực có điều kiện khai thác tương tự nơi xảy ra tai nạn, đặc biệt là các tuyến vận tải hành khách từ đất liền ra đảo, tuyến vận tải khách ven biển, tuyến du lịch đường thủy và các tuyến có lưu lượng hành khách lớn.

Các địa bàn được ưu tiên kiểm tra ngay gồm tuyến Lý Sơn (Quảng Ngãi), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cát Bà (Hải Phòng), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang và các khu vực có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, công tác kiểm tra cũng được mở rộng tới các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải phục vụ tham quan, du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch và mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; hiệu lực giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn và thông tin liên lạc; chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên; việc bố trí áo phao, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho hành khách; kiểm soát số lượng khách; duy trì điều kiện kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm hành khách; cũng như việc trang bị, duy trì hoạt động của thiết bị nhận dạng tự động (AIS) hoặc thiết bị giám sát hành trình.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ đối với các phương tiện, cảng, bến không đáp ứng điều kiện hoạt động; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Ngoài việc kiểm tra phương tiện, các đơn vị còn được giao rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến khách, bến tàu du lịch và các điểm đón, trả khách; đánh giá việc phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhằm kịp thời phát hiện những khoảng trống, chồng chéo hoặc bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Cục cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng Hàng hải, Đường thủy nội địa với Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong kiểm tra hoạt động vận tải, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình, kiểm soát phương tiện tại cảng, bến và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm là duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu, đồng thời rà soát khả năng tiếp cận cứu nạn tại các tuyến vận tải khách trọng điểm như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long để đề xuất bổ sung phương tiện, trang thiết bị tại những khu vực còn hạn chế.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đề nghị các Sở Xây dựng trên cả nước phối hợp rà soát hoạt động của các bến thủy nội địa, tuyến vận tải khách du lịch, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV