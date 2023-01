Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quang cảnh hội nghị giao ban

Đ/c Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022

Quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội

Trong quý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình Nhân dân, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh mới, vận động Nhân dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các đơn vị tổ chức giao ban các cụm thi đua; kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022 đảm bảo quy định; tiến hành tổng kết công tác năm 2022.

Nhìn chung, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định, đồng thuận, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng tình và tham gia hưởng ứng các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, Nhân dân bày tỏ quan tâm, mong muốn và đề nghị Nhà nước kiểm soát tốt giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tích cực hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân; tăng cường tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng pháo nổ; phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông... nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Người dân và doanh nghiệp tiếp tục mong muốn chính quyền các cấp có những giải pháp hỗ trợ để các doanh nghiệp được tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ...

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các tổ chức thành viên; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong khối và các ban xây dựng Đảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Thu Hương cho biết Ủy ban MTTQ đã triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động và phân bổ nguồn cứu trợ ủng hộ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, toàn tỉnh tiếp nhận tiền, hàng trị giá hơn 173,8 tỷ đồng và đã phân bổ hơn 90 tỷ đồng. Phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh phía Bắc tại Nghệ An; tham gia các đoàn khảo sát thành lập các cơ sở tôn giáo. Tổng kết, trao giải 91 tác phẩm trong cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên Trang Fanpage Mặt trận Nghệ An.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng cho biết trong Quý, Hội Nông dân đã triển khai kịp thời công tác chuẩn bị đại hội Hội (1.830/3.638 chi hội tổ chức đại hội)

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kiểm tra phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các địa phương; tham gia góp ý, phản biện các dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, tổ chức các hội nghị phản biện xã hội. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và cử tri phản ánh đến Quốc hội, HĐND, UBND các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện công tác tiếp dân theo quy định và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, quan tâm đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và triển khai các hoạt động liên quan như thăm, tặng quà nhân dịp Giáng sinh. Rà soát, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, công tác đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội tại cơ sở, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Tiếp tục tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại với nước bạn Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết hàng hóa phục vụ Tết đảm bảo

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết vừa qua đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình buôn bán, dự trữ nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Qua kiểm tra cho thấy năm nay, hàng hóa có giá cả ổn định, phong phú đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra phòng, chống hàng giả, hàng nhái, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, tránh ùn tắc giao thông...

Nắm bắt tình hình cơ sở kịp thời để xử lý thông tin ngay từ cơ sở

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các đơn vị. Các nhiệm vụ được triển khai bám sát cơ sở và đã xây dựng được nhiều mô hình hay, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục bám sát, hướng mạnh về cơ sở; nắm bắt tình hình kịp thời, xử lý thông tin ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, của ngành; vận động Nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng chống các loại dịch bệnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp tổng kết công tác dân vận chính quyền toàn tỉnh năm 2022. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác năm của từng đơn vị, tiến hành tổng kết công tác năm 2022. Tập trung tổ chức các hoạt động "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023"; thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị, cán bộ và nhân dân dịp năm mới 2023. Tiếp tục theo dõi, nắm và tổng hợp báo cáo tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; tham gia các phiên tiếp công dân định kỳ.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn