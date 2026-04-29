Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo

Để kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ mới, việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp thứ nhất là cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Quy chế

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu góp ý vào dự thảo Quy chế

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Chu Đức Thái góp ý vào dự thảo Quy chế

Dự thảo Quy chế gồm 08 Chương, 39 Điều. Nội dung quy định về nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quy trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh, chế độ khen thưởng kỷ luật, mối quan hệ và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá công tác xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong quá trình xây dựng, bộ phận tham mưu đã chủ động tham khảo kinh nghiệm từ một số đơn vị làm tốt, qua đó giúp hoàn thiện dự thảo.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết về nguyên tắc, trước hết các nội dung đưa vào Quy chế phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù nội dung dự thảo Quy chế cơ bản đã hoàn thiện, tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND tỉnh một số nội dung liên quan đến thời hạn gửi tài liệu; số lần tiếp công dân của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu chuyên trách, đại biểu không chuyên trách; trách nhiệm phối hợp giữa các Ban với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND cần phải được làm rõ, thống nhất trước khi ban hành Quy chế. Quy chế này chủ yếu điều chỉnh hoạt động chung của HĐND tỉnh. Đối với các Ban của HĐND tỉnh, cần chủ động xây dựng quy định nội bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy định của pháp luật; không nên đưa quá nhiều nội dung chi tiết vào Quy chế chung, tránh cồng kềnh, khó thực hiện.

Tiếp đó, phiên họp đã cho ý kiến vào việc lựa chọn nội dung giám sát năm 2026 của Thường trực HĐND tỉnh; nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Qua tổng hợp ý kiến của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các biểu HĐND tỉnh, về nội dung chất vấn, các ý kiến đề xuất tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy nhất là việc bố trí cán bộ dôi dư sau sáp nhập, thiếu nhân lực chuyên môn ở cơ sở, áp lực tinh giản biên chế. Ở lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hạ tầng đô thị, đại biểu đề nghị chất vấn công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiếu nước sạch ở vùng sâu, vùng xa. Ở lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đề nghị chất vấn vấn đề an toàn thực phẩm, tình trạng ngộ độc tập thể, cung ứng thuốc và cơ chế tự chủ bệnh viện.

Đại biểu cũng đề nghị chất vấn liên quan đến công tác chuyển đổi số, dịch vụ công; công tác tái định cư sau thiên tai, cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hợp tác xã và chính sách hỗ trợ hạ tầng.

Về nội dung giám sát chuyên đề, các đại biểu đề xuất 05 nhóm vấn đề gồm: Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính; hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý tài sản công; công tác quản lý khai thác khoáng sản, nước sạch nông thôn, bồi lắng lòng hồ thủy điện; xử lý dự án treo, phòng chống ma túy, hoạt động cơ quan tư pháp.

Đối với nội dung giải trình, các đại biểu đề nghị đưa vào nội dung việc xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch chuyên ngành; công tác hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2025...

Cơ bản thống nhất với các nhóm nội dung đã tổng hợp của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh, phân tích từng nhóm nội dung, theo Chủ tịch HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2026, đề xuất 02 nhóm vấn đề. Thứ nhất, về quản lý đất đai và tài nguyên. Nội dung này cần được mở rộng, không chỉ tập trung vào cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bao gồm cả công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác vật liệu phục vụ các công trình, đặc biệt là công trình thủy lợi… Qua đó làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp quản lý hiệu quả hơn.

Thứ hai, chất vấn về tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều kiện vận hành và khai thác nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Về nội dung giám sát, đề nghị lựa chọn chuyên đề: Đánh giá hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2021–2026. Qua giám sát nhằm rà soát, đánh giá mức độ hiệu quả của từng chính sách, kịp thời điều chỉnh, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp, tránh tình trạng dàn trải, kém hiệu quả hoặc không giải ngân được; đồng thời tập trung nguồn lực cho các chính sách thực sự hiệu quả, phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Đối với nội dung liên quan đến khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đưa vào giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm.

Phiên họp chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo phân công cán bộ phụ trách, theo dõi hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031; đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 5/2026...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn