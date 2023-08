Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Dự kiến, chiều 15/8, lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công an sẽ được tổ chức tại Hội trường Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (giữa) trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương (trái) làm Trưởng Công an TP Thủ Đức vào ngày 1/6/2023.

Ngày 14/8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành quyết định (số 5589/QĐ-BCA) về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) về giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 1/6, Công an TP.HCM đã điều động đã điều động Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển công tác về Viện KSND Tối cao.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP.HCM), từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 2 (cũ).

Tháng 5/2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công về giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Tháng 12/2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được Ban giám đốc Công an TP.HCM điều động về giữ chức Trưởng PC08.

Tháng 6/2023 được điều động làm Trưởng Công an TP Thủ Đức cho đến nay.

Tác giả: LƯƠNG Ý

Nguồn tin: Báo VTC News