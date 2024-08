Thương mẹ, chàng trai làm việc "ai cũng khen" nhưng khiến mẹ ra đi mãi mãi

Theo nguồn tin từ cảnh sát, sự việc xảy ra tại một căn nhà hai tầng. Vào tối 2/8, người con trai 45 tuổi trở về nhà sau khi tan ca và thấy mẹ đang nằm trên giường. Sợ mẹ bị muỗi đốt, anh đốt nhang muỗi đặt bên cạnh giường của bà.

Khoảng 5h ngày 3/8, người con trai đang ngủ trên tầng hai thì ngửi thấy mùi khói. Vội vàng chạy xuống nhà kiểm tra, anh phát hiện quần áo, nệm và gối của mẹ bốc khói do bị cháy, trong khi bà nằm bất tỉnh bên cạnh giường.

Mặc dù anh cố gắng hô hấp nhân tạo và gọi xe cứu thương nhưng không cứu được mẹ, bà đã qua đời do ngạt thở.

Tai nạn trên là một lời cảnh tỉnh đau lòng về mối nguy tiềm ẩn của việc sử dụng nhang muỗi trong không gian kín. Ảnh minh họa.

Sau khi nắm thông tin cảnh sát lập tức đến hiện trường điều tra. Họ xác nhận thi thể nạn nhân ở giữa căn nhà với nệm, gối và quần áo bị cháy.

Một hộp nhang muỗi được tìm thấy gần tủ quần áo, đã cháy một nửa. Nạn nhân 80 tuổi, trên cơ thể không có dấu hiệu của bạo lực. Thi thể đã được chuyển đến Viện Pháp y để điều tra thêm.

Khai thác thông tin, người con trai cho biết anh sống cùng người mẹ bị bệnh, bà nằm liệt giường trong một tháng qua.

Anh để mẹ ngủ trên nệm ở tầng một cho dễ chăm sóc, còn anh ngủ ở tầng hai. Vào đêm xảy ra tai họa, anh đốt nhang muỗi bên cạnh giường mẹ vì lo lắng bà bị muỗi đốt.

Tai nạn trên là một lời cảnh tỉnh đau lòng về mối nguy tiềm ẩn của việc sử dụng nhang muỗi trong không gian kín, đặc biệt là xung quanh người già hoặc người bệnh.

Cơ quan chức năng khuyên người dân nên sử dụng các biện pháp phòng chống muỗi an toàn hơn và cần có sự giám sát chặt chẽ khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào có thể đốt được trong nhà.

Trên thế giới đã có nhiều vụ ngộ độc do bất cẩn khi đốt nhang muỗi. Theo VTC News hồi đầu tháng 6, nhang muỗi cũng gây vụ ngộ độc tập thể tại thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Một trong 3 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide cho biết, đêm đó cả gia đình cô về khuya, mở cửa nhà thì ngửi thấy mùi nhang muỗi nồng nặc từ hàng xóm bay sang.

Chỉ khoảng 1 phút sau khi bước vào nhà mình, con trai cô đã ngã sấp xuống sàn và nôn mửa dữ dội. Thấy cảnh này, chồng cô vội vàng ôm con trai chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Không lâu sau, cả hai vợ chồng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Rất nhanh, người chồng hô hoán nhờ giúp đỡ và gọi xe cấp cứu. Cả gia đình được chẩn đoán ngộ độc khí carbon monoxide (khí CO) từ nhang muỗi.

Các bác sĩ cho biết may là họ có hành động ứng phó nhanh chóng và hiệu quả, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Điều khiến các nạn nhân bức xúc là nguyên nhân khiến cả gia đình họ ngộ độc đến từ hàng xóm. Theo lời người phụ nữ, nhà hàng xóm đã đốt loại nhang muỗi có đường kính lớn bằng cánh tay trẻ em.

Sau khi biết khói nhang muỗi nhà mình khiến người khác gặp nạn, gia đình đó vẫn dửng dưng, không hề thừa nhận lỗi lầm, không xin lỗi hay đền bù, thậm chí còn có thái độ thô lỗ.

Cách đây không lâu, ở Việt Nam cũng có trường hợp cháy nhà do đốt hương muỗi, một người đàn ông tử vong.

Cụ thể, chiều 6/3/2023, tại tổ 8, khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, do ông Nguyễn Văn S. đang bị bệnh tai biến nằm trong nhà một mình, không đi, đứng được nên bị tử vong trong vụ cháy.

Theo Vietnam+ trước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 20 phút trước khi xảy ra vụ cháy, bà Nguyễn Thị Sàn (sinh năm 1958) là chị ruột của ông Sơn có đốt nhang muỗi, đặt tại vị trí chỗ ông Sơn đang nằm.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn