Thuê người tạt sơn đòi nợ hơn 1 tỉ đồng, người thuê chê "tạt ít"

Ngày 25-4, Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ T.T.V.H (29 tuổi, ngụ quận 3) tạt sơn vào nhà người dân rồi quay phim lại.

Công an phường Hiệp Phú bắt H. phải đi tẩy xóa

Theo công an, vào khoảng 22 giờ 17 phút ngày 23-5, H. mang sơn đỏ chạy xe máy đến trước khu vực nhà bà T.K.L (60 tuổi) ở đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú. Tuy nhiên, thấy nhà bà L. đang có nhiều người nên H. dừng chờ gần đó. Khoảng 5 phút sau, H. quay lại rồi tạt sơn vào phần cửa sắt bên hông nhà bà L. và quay phim để gửi cho người thuê và được phản hồi: "Sao tạt ít vậy, phải tạt nhiều lên".

Clip: H. buộc phải khắc phục hậu quả

Phát hiện vụ việc nên bà L. báo cho lực lượng chức năng. Công an phường Hiệp Phú vào cuộc truy xét và xác định H. là nghi phạm.

Tại cơ quan công an. H. khai được G.T.D.T (35 tuổi, ngụ quận 7) thuê để tạt sơn, hù dọa để đòi số tiền khoảng 1,2 tỉ đồng, thù lao 500 triệu đồng.

Trong quá trình "làm ăn", T. có cho bạn làm chung ngân hàng là Đ.V.N (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, con gái bà L.) mượn tiền. Sau đó, thông qua bà L., T. đòi tiền N. được hai lần nhưng vẫn còn nợ khoảng 1,2 tỉ đồng. Đến lần thứ ba, N. không có khả năng chi trả rồi "bặt vô âm tín".

Sau đó, T. thuê H. để thực hiện hành vi trên.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động