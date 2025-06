Thực hiện nghiêm phương châm "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Quang cảnh cuộc họp

Phó Chi cục Quản lý thị trường Nguyễn Hồng Phong báo cáo

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường cho biết: Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế... đã có sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm.

05 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã thực hiện tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 1.426 vụ; khởi tố hình sự vụ/228 đối tượng. Tổng giá trị thu phạt đạt hơn 174 tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBND từ ngày 15/5 đến 29/5/2025, các lực lượng đã triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý 202 vụ việc vi phạm hành chính; khởi tố 04 vụ/05 đối tượng, chủ yếu liên quan đến ma túy; tổng giá trị thu phạt đạt hơn 3 tỷ đồng. Điển hình, lực lượng chức năng đã triệt phá chuyên án sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất cấm (3.500 tấn giá đỗ sử dụng 6-Benzylaminopurine); xử phạt và tiêu hủy hàng loạt lô hàng vi phạm về thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu, nội tạng động vật, bột ngọt giả… với tổng giá trị thu phạt đạt gần 800 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành đề xuất cần tập trung tuyên truyền về hàng kém chất lượng và thực phẩm bẩn

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa đề xuất tập trung kiểm tra xử lý vào một số mũi trọng tâm

Tại cuộc họp, các đại biểu đều khẳng định quan điểm phải làm mạnh, làm thường xuyên, làm nghiêm công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Các đại biểu cũng cho biết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức khi thời gian tới sẽ chuyển sang mô hình hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp. Trong khi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi. Việc kiểm tra, xử lý về gian lận thương mại điện tử rất khó khăn bởi thực tế hoạt động thương mại điện tử phát triển nhanh nhưng sự quản lý chưa theo kịp tình hình.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Thương nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đại tá Dương Hồng Hải – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tình hình phòng chống buôn lậu trên tuyến biên giới đất liền và trên biển, nhất là phòng chống buôn bán ma túy và pháo nổ

Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình đấu tranh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại điện tử

Có ý kiến cho rằng cần tập trung vào việc xử lý ở một số lĩnh vực mà người dân đang rất quan tâm như thuốc chữa bệnh giả, sữa giả, thực phẩm bẩn... Đưa ra một số ý kiến đề xuất về phương pháp phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, theo một số đại biểu, cần phải có bản cam kết của các hộ kinh doanh để từ đó làm chuyển biến nhận thức; lựa chọn nội dung tuyên truyền nên tập trung vào việc tuyên truyền mạnh về thực phẩm bẩn, hàng giả.

Phân tích về thực trạng của việc buôn bán thực phẩm trên địa bàn tỉnh, theo một số đại biểu thực tế sản xuất trên địa bàn manh mún, nhỏ lẻ ít đi theo hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Sản xuất buôn bán thực phẩm chủ yếu là các hộ gia đình, hầu hết không có hóa đơn để chứng minh xuất xứ nguồn gốc mặc dù sản phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm... Do vậy, đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cần phải có giải pháp căn cơ để vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất, tập trung kiểm tra các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân như thực phẩm, thuốc chữa bệnh... đồng thời công bố công khai kết quả kiểm tra...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, chưa bao giờ trong một thời gian ngắn, Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Công điện, 01 Chỉ thị về chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và Quốc hội cũng cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành các tiêu chuẩn. Trong thời gian qua, tình hình về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ việc lớn được phát hiện và xử lý. Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn đã và đang có diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và lòng tin của Nhân dân, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Điểm lại những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là những con số thể hiện quyết tâm chính trị và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình hình phức tạp về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các đơn vị như Công an tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc điển hình như: Triệt phá chuyên án sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất cấm; xử phạt và tiêu hủy hàng loạt lô hàng vi phạm về thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu, nội tạng động vật, bột ngọt giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, phức tạp, không phải chỉ là việc của công an, quản lý thị trường, công thương... mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Công tác này phải làm thật nghiêm hơn nữa để đảm bảo sức khỏe, tính mạng con người.

Đưa ra nhận định tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tinh vi hơn rất nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp triển khai nghiêm túc các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, lưu ý phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là việc chia sẻ thông tin. Việc thanh tra, kiểm tra phải làm thực chất, không hình thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh xác lập các chuyên án lớn, triệt phá các đường dây buôn lậu, hàng giả, ma túy. Thực hiện nghiêm phương châm "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tập trung vào một số mũi trọng điểm như thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm... Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã sau khi Chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân cũng như vận động và khuyến khích người dân phát hiện, tố giác các cá nhân, tổ chức có hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... đồng thời, đưa tin về các vụ việc điển hình, các bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và nâng cao nhận thức người dân.

Chi cục Hải quan khu vực XI, Chi Cục Thuế khu vực X phối hợp chặt chẽ để kiểm tra, kiểm soát tốt tại cửa khẩu, kho hàng; xử lý các hành vi trốn thuế, buôn lậu qua hình thức khai báo sai, gian lận xuất xứ...

Sở Y tế hậu kiểm chặt thực phẩm chức năng, thuốc giả, mỹ phẩm kém chất lượng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường giám sát địa bàn, chủ động xử lý tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự đồng lòng quyết tâm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân sẽ ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn