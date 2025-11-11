Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực về nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp - Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo coi chính sách nhà ở là quyền công dân.

Tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội còn chậm

Mục tiêu trong phát triển nhà ở xã hội là để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đó là vừa giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm…

Theo Thủ tướng, để thực hiện Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, hiện nay cả nước đã có 696 dự án nhà ở xã hội với quy mô 637.000 căn, đã hoàn thành 128.600 căn.

Tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… vẫn còn cao hơn nhiều so với thu nhập người dân.

Tiến độ triển khai các dự án còn chậm, việc bố trí 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội tại dự án nhà ở thương mại chưa được thực hiện nghiêm túc.

Một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu phải rút kinh nghiệm, rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, tất cả phải được tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, không để xảy ra tiêu cực.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phải vào cuộc nắm tình hình, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, vi phạm pháp luật.

Tại phiên họp này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thảo luận tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những gì còn chậm thực thi, làm rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu để có giải pháp tháo gỡ.

Nêu rõ các vướng mắc để xử lý

Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc triển khai chậm do vấn đề đất đai, quy hoạch hay thủ tục đầu tư? Việc vào cuộc của các địa phương ra sao, triển khai theo quy trình thống nhất trên cả nước hay không? Làm sao để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xuống còn 3-6 tháng thay vì 2 năm.

Việc bố trí quỹ đất sạch hiện chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất để làm nhà ở xã hội. Vì vậy cần tìm rõ nguyên nhân để tháo gỡ, gắn với chính sách huy động, khuyến khích.

Cùng đó, cần đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, găm hàng, thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Thông tin rõ về kết quả giải ngân gói tín dụng 145.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội để có giải pháp.

Với quan điểm phân công rõ trách nhiệm, thẩm quyền, Thủ tướng cho rằng chính sách nhà ở, bất động sản muốn lành mạnh, bền vững, phát triển hiệu quả, thì tất cả các chủ thể liên quan phải có đóng góp, trách nhiệm, với tinh thần nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn, đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án. Trong 10 tháng đầu năm, cả nước đang đầu tư xây dựng 123.057 căn, gồm khởi công mới 82 dự án với quy mô 89.888 căn. Đã hoàn thành 61.893/100.275 căn (đạt 62%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 29.692 căn (tổng là 91.585/100.275 căn, đạt 91%). Hiện cả nước đã quy hoạch khoảng 1.427 vị trí với quy mô 9.830,26ha đất làm nhà ở xã hội. Nhiều địa phương đã quan tâm, dành quỹ đất nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, gần các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như: Đồng Nai (1.231ha), TP.HCM (743ha), Tây Ninh (563ha), Hà Tĩnh (475ha), thành phố Huế (441ha)...

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ