Thủ tướng: Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong các bộ, ngành

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các bộ, ngành - Ảnh minh họa : HỮU HẠNH

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng, yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng.

Mục tiêu nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính.

Đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng thành lập

Về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các bộ, ngành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, trình Chính phủ trước 5-5.

Về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành: Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng thành lập. Nội dung này gửi về Bộ Nội vụ trước 25-4.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ chủ trì, đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chậm nhất trước 5-5.

Sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đồng thời cần tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

UBND các tỉnh, thành phố sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đánh giá tính khả thi và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện phân cấp, phân quyền, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành trong quý 2.

Các nội dung sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước ngày 5-5.

Về lĩnh vực công chức, công vụ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chỉ thị của Thủ tướng về việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trình Thủ tướng trong tháng 4.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ