Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sáng 15/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tiết kiệm phải thực hiện nghiêm, có định lượng cụ thể. Mục tiêu năm 2026 là giảm ít nhất 10% chi thường xuyên, tương đương khoảng 170.000-180.000 tỷ đồng, để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu siết chặt chi tiêu trong mua sắm công, tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; đồng thời tiết kiệm năng lượng, điện, xăng dầu với chỉ tiêu cụ thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Đánh giá kết quả thời gian qua, Thủ tướng cho rằng phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, phong trào cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh thi đua phải gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống người dân. Các kế hoạch thi đua cần xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn, đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu sáng 15/4. Ảnh: Nhật Bắc

Công tác khen thưởng được yêu cầu thực hiện đúng, trúng, kịp thời, tránh hình thức, hướng tới người dân và lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị. Bộ Nội vụ được giao xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2031.

Trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền địa phương hai cấp được yêu cầu vận hành hiệu quả, trong đó xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật và dự án tồn đọng cần được xử lý dứt điểm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

