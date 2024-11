Thủ tướng: Đại đoàn kết là giá trị tinh thần, giá trị cốt lõi của dân tộc chúng ta

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với bà con, các cháu thiếu nhi dự ngày hội đại đoàn kết - Ảnh: NHẬT BẮC

Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và đồng bào ôn lại truyền thống 94 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Dù là tỉnh miền núi, biên giới giáp Trung Quốc, "phên giậu" của Tổ quốc, thuộc vùng dân tộc thiểu số, Lạng Sơn vẫn có sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc.

Các mặt giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ, các ông bà, các bác, các anh chị, các cháu thiếu nhi dự ngày hội.

Thủ tướng bày tỏ ngày hội sẽ tiếp tục mang lại những giá trị cao đẹp, làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng.

Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, kiểm điểm những việc đã làm để nâng cao đời sống bà con như xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Lạng Sơn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xóa đói giảm nghèo. Song vẫn còn những nút thắt như giao thông, nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong cấp ủy, chính quyền, bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là khi gặp khó khoăn, hoạn nạn. Ông vui mừng khi cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (qua hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn) được nhân dân đồng thuận, nhất trí cao.

"Chúng ta có đường thì sẽ có không gian phát triển mới, giá trị gia tăng của đất tăng cao. Chi phí kinh doanh, đi lại giảm; sức cạnh tranh, khả năng lưu thông, tiếp cận thị trường của hàng hóa được nâng lên. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các hộ gia đình chính sách tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn - Ảnh: NHẬT BẮC

Đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Bên cạnh kết quả đạt được, Lạng Sơn vẫn còn gặp thách thức, một bộ phận người dân còn khó khăn. Do vậy, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và người dân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, động viên, giúp gia đình khó khăn, tinh thần là "không ai bị bỏ lại phía sau".

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước cũng như khích lệ, động viên những điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu, tiên tiến. Tiếp tục vận động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ người khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng lưu ý xóa đói, giảm nghèo gắn với hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 và thi đua xây dựng 3.000km cao tốc.

Lạng Sơn tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, mỗi người dân là một cột mốc bảo vệ biên giới, chủ quyền. Đẩy mạnh đối ngoại, thúc đẩy giao thương, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Lạng Sơn đi đầu trong xây dựng cửa khẩu thông minh với Trung Quốc, nhân rộng sang các tỉnh biên giới khác và khắc phục điểm nghẽn giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số.

"Đại đoàn kết là giá trị tinh thần, giá trị cốt lõi của dân tộc chúng ta. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi khu phố, trong thị trấn, trong huyện, trong tỉnh, trong cả nước, đoàn kết quốc tế, đoàn kết với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng.

Mang lại sản phẩm, hiệu quả cân đong đo đếm được, góp phần đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao", Thủ tướng nêu rõ.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ