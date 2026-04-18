Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ cho ngành y tế

Ngày 17/4, làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và quý I năm 2026, tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao và các công việc trọng tâm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu ngành y tế triển khai ngay các nhiệm vụ tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; đồng thời, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về thuốc, vật tư y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại Bộ Y tế

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Trong năm 2025, Bộ Y tế đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quốc hội giao (Bảo hiểm y tế đạt 95,16%; 15 bác sĩ/10.000 dân); Kiểm soát tốt các dịch bệnh lưu hành; Làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến (ghép đa tạng, can thiệp tim mạch bào thai); Đưa 532 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng khó khăn;

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc chất lượng; Tháo gỡ khó khăn trong quản lý và cấp phép thiết bị y tế; Tăng cường hậu kiểm chất lượng tại các bệnh viện; Ban hành cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức; cắt giảm, đơn giản hóa 104 thủ tục hành chính (đạt 45%); cắt giảm 383 điều kiện kinh doanh (đạt 30,1%); cắt giảm 33,4% thời gian giải quyết; cắt giảm 31,7% chi phí tuân thủ…

Trong quý I năm 2026, Bộ đã tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội 6 dự án Luật (Luật Dược sửa đổi, An toàn thực phẩm, Thiết bị y tế, Thuốc lá, Hiến ghép tạng và Y dược cổ truyền); Chuyển giao các bệnh viện Trung ương về địa phương và đại học quản lý; Xây dựng Đề án phát triển nhân lực y tế chất lượng cao và nhân lực cho y tế cơ sở; Tăng cường quản lý cung ứng thuốc và vắc-xin…

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin: "Bộ Y tế đã phối hợp cùng Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trên cơ sở đó, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Nghị quyết 72 là xây dựng đề án triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, hướng tới miễn viện phí ở mức cơ bản, hiện nay, tất cả các cơ sở pháp lý cho việc triển khai khám sức khỏe định kỳ đã được Bộ Y tế đưa vào Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh. Tính đến thời điểm này, Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định".

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Y tế và toàn ngành trong năm 2025 cũng như những tháng đầu năm 2026. Nhấn mạnh những thách thức khó khăn còn rất lớn, Phó thủ tướng yêu cầu ngành y tế tập trung xây dựng, hoàn thiện, rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế chính sách trong lĩnh vực ngành quản lý; Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về thuốc, vật tư y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế;

Chuyển đổi tư duy quản trị y tế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phân cấp giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Phát triển nguồn nhân lực y tế trước mắt cũng như chiến lược lâu dài; Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, chuyển đổi số, xây dựng bệnh án điện tử; quan tâm lĩnh vực kinh tế y tế, du lịch chữa bệnh; Đưa vào vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức trong quý II năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo Bộ Y tế

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế triển khai ngay các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, trong đó quan tâm đến chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, hành chính, nhân viên y tế cấp cơ sở, tổng rà soát lại các nguồn lực để cân đối phù hợp; Có phương án cụ thể về năng lực tổ chức, cơ chế phối hợp, cơ chế thanh toán, cơ sở dữ liệu trong khám sức khỏe, khám sàng lọc định kỳ miễn phí cho người dân hàng năm.

Về nguồn lực cho y tế cơ sở, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Một là về đầu tư cơ sở vật chất, hai là đầu tư cho nguồn nhân lực, thứ ba là đầu tư trang thiết bị y tế, tháo gỡ điểm nghẽn, các điều kiện để đảm bảo thiết bị phục vụ thiết yếu cho cơ sở y tế cấp xã hiện nay. Vừa rồi sắp xếp được như vậy nhưng bây giờ vấn đề cơ chế vận hành thế nào, tổ chức ra sao, nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy thế nào, là cả một vấn đề rất lớn liên quan đến y tế cơ sở. Và cố gắng được năm nay là tốt nhất để chúng ta định hình cho sự phát triển của y tế cơ sở".

Tác giả: Hà Thảo

Nguồn tin: Báo VOV