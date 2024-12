Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024

Tại điểm cầu ở trụ sở UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đại diện các nông dân tiêu biểu dự kiến khoảng 4.000 đại biểu.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 30 nông dân tiêu biểu.

Quang cảnh hội nghị đối thoại tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng nông dân

Đảng, Nhà nước luôn khẳng định nông nghiệp là lợi thế của quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị; có đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; có môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể khẳng định rằng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết cuộc đối thoại chủ yếu nhằm tri ân nông dân, hợp tác xã, những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã đóng góp rất quan trọng trong năm 2024 để cả nước cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhất là lĩnh vực nông nghiệp có thành tích rất ấn tượng, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục khoảng 62,5 tỷ USD, cao hơn mục tiêu 55 tỷ USD mà Thủ tướng giao; khẳng định vị thế, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự phát triển chung của đất nước. Đánh giá cao chủ đề đối thoại cho thấy tinh thần, khí thế của Hội Nông dân trong năm nay, Thủ tướng đề nghị các đại biểu bám sát chủ đề để phát biểu, chia sẻ, cầu thị lắng nghe, chung tay, chung sức đồng lòng để phát triển đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trước khi diễn ra Hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức nhiều kênh tiếp nhận câu hỏi, ý kiến, đề xuất của bà con nông dân, các hợp tác xã, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, có kênh từ Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố, từ hai Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", từ các chuyên mục "Lắng nghe nông dân", "Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng" trên Báo điện tử Dân Việt và qua các kênh tiếp nhận khác. Kết quả, đã có khoảng 2.000 câu hỏi, ý kiến, đề xuất được gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại hội nghị, nhiều câu hỏi của nông dân đã được đặt ra để đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ; nhiều vấn đề cụ thể về từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương đã cơ bản được thảo luận, thống nhất và giải quyết trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn.

Cùng với đó là nhiều vấn đề lớn cần có quyết sách, chính sách thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển tổ hợp tác, HTX nông nghiệp; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng quy hoạch các vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường đối với nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia. Cơ chế, chính sách để hướng tới mục tiêu Netzero, triển khai Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải; phát triển tín chỉ carbon.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, các HTX tại các vùng chuyên canh, nhất là đối với người trồng lúa; hỗ trợ thúc đẩy tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn; chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; mở rộng đối tượng bảo hiểm nông nghiệp. Giải quyết và tháo gỡ những hàng rào kỹ thuật, các tranh chấp pháp lý quốc tế, đảm bảo hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, ổn định thị trường xuất khẩu hàng hóa nông sản. Chính sách về tiếp tục khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt đối với các hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp vừa chịu ảnh hưởng do thiên tai và cơn bão Yagi.

Đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển bao trùm, đảm bảo công bằng phúc lợi xã hội ở nông thôn. Phát triển văn hóa, du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân…

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, một số vấn đề được Thủ tướng trực tiếp đối thoại, giải đáp ngay tại hội nghị. Một số vấn đề Thủ tướng chỉ đạo, giao cho lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan giải đáp; xây dựng giải pháp theo lộ trình, bảo đảm tính hiệu quả, bền vững.

Xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” là khát vọng rất lớn, phải thực hiện bằng được.

Về thể chế, cơ chế chính sách, theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hiện nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang tích cực tháo gỡ khó khăn về thể chế. Từ thực tiễn trong hoạt động hiện nay, đề nghị các cấp chính quyền và người dân tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, ưu tiên phát triển; việc tháo gỡ nút thắt phải xuất phát từ thực tiễn. Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục y tế.

Về công tác quy hoạch, các cấp chính quyền phải quan tâm đến xây dựng quy hoạch ngành, quy hoạch đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Rà soát lại Luật đất đai để phát huy tối đa và hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng đất. Thực hiện liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường. Khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm trong phát triển nông nghiệp.

Về vốn và bảo hiểm nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng các gói tín dụng ưu đãi để khuyến khích người nông dân; khuyến khích người dân đóng bảo hiểm. Đồng thời, phải phát triển doanh nghiệp để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; liên kết giữa doanh nghiệp – nông thôn và người nông dân chặt chẽ.

Bên cạnh đó, phải phát triển thị trường các sản phẩm nông nghiệp; mở rộng các thị trường xuất khẩu. Người nông dân sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm “sạch – đẹp – bắt mắt – thuận tiện cho người sử dụng”. Các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học cùng chung tay nghiên cứu, hướng dẫn người dân trong xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm. Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong sản xuất nông nghiệp.

Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp có chất lượng cao; thực hiện chuyển đổi hóa nguồn nhân lực nông nghiệp tại chỗ “ly nông nhưng không ly hương”; thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp hóa. Khai thác sức mạnh của văn hóa trong phát triển nông nghiệp; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong phát triển văn hóa nông nghiệp, gắn với phát triển du lịch.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hệ thống chính trị ở cở sở phải luôn nắm bắt tư tưởng của người nông dân; tích cực tuyên truyền các cơ chế, chính sách mới đến người nông dân; đồng thời đề xuất cơ chế chính sách xuất phát từ thực tiễn…

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi tính tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất trong toàn giai cấp nông dân, kết hợp sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại để phát triển.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là một hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2018 đến nay. Qua 5 lần tổ chức đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo khí thế, động lực đến bà con nông dân, hợp tác xã cả nước trong tập trung sản xuất, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Hội nghị năm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đó là: Lãnh đạo cấp uỷ đảng, chính quyền định kỳ làm việc với Hội nông dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hội; hằng năm tổ chức hoạt động đối thoại với nông dân và hội nông dân.

