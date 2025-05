Niềm hạnh phúc vỡ òa và lời hứa của phạm nhân được đặc xá

Ngày 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Nước về việc đặc xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đợt này, có 41 phạm nhân thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá, ra tù trước thời hạn.

Đặc xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hàng năm là một chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội đang bị kết án phạt tù. Qua đó, khuyến khích họ tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng đặc xá, phấn đấu trở thành người có ích trong xã hội; động viên những người chưa được hưởng đặc xá lần này yên tâm cải tạo, phấn đấu, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng trong những đợt đặc xá tiếp theo.

Lãnh đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến phạm nhân.

Theo Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, với việc Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho cả 41 phạm nhân do các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đề nghị, cho thấy quá trình xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật. Thượng tá Tuấn mong muốn những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và không để tái phạm.

Phạm nhân H.V.C., quê ở Hưng Nguyên phạm tội Buôn bán hàng cấm bị kết án 60 tháng tù giam. Nhờ cải tạo tốt nên được đặc xá ra tù trước thời hạn đợt này. Phát biểu tại buổi lễ, phạm nhân C. thay mặt các phạm nhân cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Nam bị cáo hứa sau khi trở về sẽ thành công dân lương thiện, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Các cán bộ thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục cho các phạm nhân được đặc xá.

Cũng giống như anh C., anh N.V.B., trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũng nằm trong danh sách đặc xá dịp này. Người đàn ông này tỏ ra vui mình khi mình cầm quyết định đặc xá ở trên tay.

Theo chia sẻ của anh B, trước đây nam phạm nhân này làm công nhân xây dựng. Trong một lần đi chơi với bạn bè đã gây ra ẩu đả. Vụ việc khiến anh phải trả giá bằng bản án 24 năm tù giam.

May mắn, trong quá trình cải tạo, được sự động viên của Ban giám thị, cán bộ quản giáo, bố mẹ và người thân, người đàn ông này đã rút ra nhiều bài học cho bản thân, biết suy nghĩ cho gia đình để phấn đấu trong lao động, cải tạo.

Những người được đặc xá vui mừng khi trở về trong vòng tay người thân.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân, anh B. được ghi nhận bằng quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn 3 tháng.

"Được đặc xá ra tù trước thời hạn, tôi vui lắm. Những ngày tháng trong tù, tôi mới thấu hiểu được cái giá quá lớn khi mình vi phạm pháp luật. Hơn bao giờ hết, bây giờ tôi thấm thía những được - mất để biết quý trọng tình thân, quý trọng sự tự do. Đối với tôi cũng như các phạm nhân khác có lẽ được trở về với gia đình là điều tuyệt vời nhất. Sau khi trở về, tôi sẽ cố gắng tìm công việc lương thiện, kiếm thu nhập để báo hiếu với bố mẹ, sửa chữa những lỗi lầm của mình gây ra. Hơn ai hết, sau khi ra tù, tôi mong muốn cộng đồng sẽ bao dung cho những người trót lầm lỗi để chúng tôi có cơ hội làm lại cuộc đời", anh B. nghẹn giọng nói.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đặc xá, các phạm nhân được Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí ăn uống, đi lại, hỗ trợ quần áo, giày dép... để trở về địa phương. Hoàn tất cả thủ tục, những người vừa nhận quyết định đặc xá được cán bộ phân trại dẫn ra cổng, bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn