Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh

Buổi họp báo của Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnhh: GIA HÂN

Chiều 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Tại cuộc họp báo, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố quyết định của Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo quyết định ngày 29-8, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9.

Thủ tướng, chủ tịch và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Hồi tháng 7-2025, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnhh: GIA HÂN

Quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9-2025). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31-8-2025.

Vào chiều 25-8 vừa qua, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình - chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá - chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đợt đặc xá lần 2 năm 2025 sẽ là đợt có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện từ các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc thẩm định hồ sơ được tiến hành qua nhiều cấp, có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành và giám sát của tổ chức xã hội, nhân dân.

Kết quả các đợt đặc xá trước được nhân dân đồng tình, ủng hộ Trước đó, ngày 29-4, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định số 767, quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, đủ điều kiện được hưởng đặc xá (đợt 1 năm 2025). Như vậy, trong 2 đợt đặc xá năm 2025, có tổng cộng 21.976 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, được hưởng đặc xá. Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã 11 lần ký quyết định đặc xá cho hơn 104.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, học tập và lao động tốt, trở về gia đình, cộng đồng để tiếp tục làm công dân có ích. Hầu hết người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện. Nhiều người còn trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Tỉ lệ tái phạm rất thấp: trong đợt đặc xá năm 2024, chỉ 5/3.765 người tái phạm (0,13%); còn đợt 1 năm 2025 dịp 30-4, với hơn 8.055 người, đến nay chỉ có 4 người tái phạm (0,05%). Kết quả các đợt đặc xá trước được nhân dân đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ