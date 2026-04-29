Người trẻ đua nhau lên kèo du hí cùng VinFast VF 3

Đường dài mới biết xe hay

Vừa kết thúc chuyến “phượt” đầu tiên với VF 3, anh Nguyễn Thái Phúc, một chủ xe VF 3 tại Hà Nội khẳng định, đây không chỉ là mẫu xe để đi phố. Anh cho biết, với hạ tầng trạm sạc ngày càng phủ sóng dày đặc, cùng với các tính năng tiện ích mà xe đem lại, những ai thích xê dịch sẽ không phải thất vọng với VF 3.

“Tháng trước tôi có thực hiện một chuyến đi cùng bạn bè tới Ninh Bình bằng VF 3. Ban đầu cũng hơi lo vì là lần đầu đem xe ra khỏi nội đô. Sau khi đến nơi thì mới thấy hối hận… vì đã không lấy xe đi sớm hơn. Nếu lái đúng kỹ năng phù hợp với loại xe nhỏ thì đi đâu cũng được”, anh Phúc chia sẻ.

Từ ngày 29/4 đến 1/5/2026, khách hàng có cơ hội trải nghiệm, lái thử VF 3 và dàn xe điện VinFast trong khuôn khổ Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, ẩm thực, du lịch sinh thái tại “lá phổi xanh” của TP.HCM.

Trên quãng đường lái xe, anh Phúc kết nối điện thoại với màn hình hiển thị thông qua phần mềm Android Auto. Quá trình kết nối diễn ra rất nhanh, chỉ cần dùng điện thoại là có thể truy cập kho ứng dụng. Tính năng anh sử dụng nhiều nhất là bản đồ; màn hình hiển thị của VF 3 đáp ứng tốt, hiển thị rõ nét và không có độ trễ.

Vị chủ xe cũng đánh giá cao khả năng vận hành của xe trên hành trình. VF 3 được trang bị động cơ với công suất 40 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h – phù hợp để di chuyển cả trong đô thị cũng như trên cao tốc.

Thế nhưng, theo anh Phúc, điểm mạnh nhất của VF 3 nằm ở kích thước nhỏ gọn. Với thiết kế vuông vức, tối giản, việc căn chỉnh trong điều kiện giao thông trở nên vô cùng dễ dàng, giảm bớt áp lực cho người dùng, đặc biệt khi di chuyển qua những tuyến phố đông đúc hay không gian chật hẹp trong đô thị.

“Phải nói điểm mình thích nhất ở VF 3 chính là khả năng xoay trở cực tốt trong những nơi đông đúc, nhất là khi đến những địa điểm du lịch. Đến nơi cứ thấy chỗ nào trống là đánh xe vào, chẳng may có phải quay đầu thì cũng rất đơn giản, không phải mất nhiều nhịp vào số lùi. Phải nói là đi ô tô với tâm thế của người đi xe máy”, anh Phúc thích thú cho biết.

Đi xa hay đi gần đều được lợi

Bên cạnh khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của người dùng, VF 3 còn tạo lợi thế nhờ chi phí vận hành thấp. “Át chủ bài” là chính sách miễn phí sạc trong 3 năm từ nhà sản xuất - yếu tố đã góp phần thúc đẩy quyết định xuống tiền của anh Cao Đức Mạnh (Hà Nội).

“Nhìn vào giá xăng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy lựa chọn VF 3 là quyết định vô cùng đúng đắn, bất kể là đi xa hay đi gần”, anh Mạnh cho biết.

Là một người thường xuyên đi du lịch, VF 3 đối với anh Mạnh không còn là phương tiện di chuyển đơn thuần mà còn là giải pháp cho bài toán kinh tế tối ưu. “Khoản tiền tiết kiệm được từ tiền sạc có thể chuyển sang nâng cấp điều kiện ăn uống, chỗ ở, góp phần gia tăng chất lượng của mỗi chuyến đi”, anh tính toán.

Ngoài ra, trạm sạc xe điện đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên khắp mọi nẻo đường. Hiện tại, mạng lưới của V-Green – đơn vị vận hành và quản lý trạm sạc cho xe điện VinFast – đã đạt 150.000 cổng tại 34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Sắp tới, hạ tầng này sẽ càng được nâng cấp với 99 “siêu trạm sạc” có thể sạc cho 100 xe cùng lúc tại các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ.

Anh Mạnh cũng cho rằng thời gian sạc VF 3 “không đáng là bao” nên người dùng có thể thoải mái sử dụng VF 3 cho những chuyến đi ra ngoại thành, ngoại tỉnh.

Trong tháng 4/2026, việc sở hữu VinFast VF 3 càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi trực tiếp 6% giá xe hoặc phương án trả góp với lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu, không cần trả vốn đối ứng. Nếu mua xe tới 30/4, chủ xe xăng chuyển đổi sang VF 3 được ưu đãi thêm 3%, nâng tổng mức ưu đãi trực tiếp lên khoảng 27-28 triệu đồng tùy phiên bản.

Bên cạnh đó, người mua còn được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đi đăng ký xe, tiết kiệm thêm hàng chục triệu đồng. Đây là những chính sách giúp tối ưu chi phí sở hữu về dài hạn, đưa VF 3 trở thành lựa chọn phù hợp nhất với nhóm khách hàng trẻ năng động, ưa trải nghiệm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thanhtra.com.vn