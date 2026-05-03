Loạt ô tô mới “đổ bộ” thị trường Việt Nam tháng 5

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 5/2026 với loạt sản phẩm mới trải dài nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến cao cấp. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các dòng xe hiệu năng cao và thương hiệu thể thao hạng sang được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn về hình ảnh và trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Ford Ranger Raptor máy xăng V6 3.0L dự kiến thay thế bản máy dầu Bi-Turbo 2.0L đang bán tại Việt Nam

Trong nhóm xe gầm cao và bán tải, Ford Ranger Raptor tiếp tục là tâm điểm khi phiên bản mới dự kiến được giới thiệu với nhiều nâng cấp về động cơ, hệ thống treo và khả năng vận hành địa hình. Đây là dòng bán tải hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm off-road, đồng thời góp phần nâng tầm phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Ở phân khúc SUV đô thị, Toyota Yaris Cross và Kia Sonet bản nâng cấp được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị cải tiến và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu. Trong khi đó, Hyundai Creta cũng có thể được làm mới nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc B-SUV vốn đang rất sôi động.

SUV 7 chỗ Everest phiên bản cải tiến. Ảnh: Ford

Phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung ghi nhận sự góp mặt của Ford Everest phiên bản cải tiến, với kỳ vọng bổ sung thêm công nghệ an toàn và tiện nghi cao cấp nhằm duy trì vị thế trong nhóm xe gia đình.

Đáng chú ý nhất trong tháng 5 là sự xuất hiện chính thức của Lotus tại Việt Nam. Thương hiệu xe thể thao đến từ Anh Quốc dự kiến chào sân với bộ ba sản phẩm gồm Lotus Eletre, Lotus Emeya và Lotus Emira thông qua nhà phân phối Tasco.

Tasco công bố sẽ ra mắt xe sang thể thao của thương hiệu Lotus như Lotus Eletre, Emeya và Emira vào năm 2026

Trong đó, Eletre và Emeya là hai mẫu xe thuần điện thuộc phân khúc cao cấp, sở hữu thiết kế đậm chất thể thao kết hợp công nghệ hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe điện hiệu năng cao.

Trong khi đó, Emira là mẫu xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, được xem là biểu tượng chuyển giao của Lotus trước khi hãng hoàn toàn điện hóa trong tương lai.

Bên cạnh đó, thị trường xe điện tiếp tục sôi động với sự hiện diện của các mẫu như BYD Atto 3 và BYD Dolphin, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng ở phân khúc phổ thông và trung cấp.

BYD DOLPHIN 2026 mới mẫu xe thuần điện thuộc phân khúc hatchback đô thị cỡ B, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về phân phối

Xu hướng điện hóa tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược sản phẩm của các hãng xe. Không chỉ xe thuần điện, các dòng hybrid cũng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được quan tâm.

Về giá bán, các hãng được dự báo sẽ duy trì chính sách cạnh tranh linh hoạt, kết hợp nhiều ưu đãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện hoặc ưu đãi tài chính nhằm kích cầu. Điều này tạo áp lực lớn lên các mẫu xe hiện có, buộc phải điều chỉnh để giữ thị phần.

Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của loạt xe mới trong tháng 5 không chỉ làm nóng thị trường mà còn góp phần định hình xu hướng tiêu dùng, đặc biệt ở phân khúc xe điện và xe hiệu năng cao. Người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn đa dạng, từ xe phục vụ nhu cầu gia đình đến các dòng xe mang tính trải nghiệm.

Nhìn chung, tháng 5/2026 hứa hẹn là giai đoạn sôi động của thị trường ô tô Việt Nam khi các hãng đồng loạt tung sản phẩm mới. Cuộc cạnh tranh không chỉ dừng ở giá bán mà còn mở rộng sang công nghệ, thiết kế và trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên chuyển dịch sang phương tiện xanh và thông minh.

Tác giả: Phú Vinh

Nguồn tin: bnews.vn