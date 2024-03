Thủ môn CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Văn Việt cấp cứu trên sân Bình Dương

Văn Việt kiệt sức, bất tỉnh sau khi trận đấu kết thúc - Ảnh: Q.T.

Văn Việt không thể đứng vững sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thủ môn sinh năm 2002 được các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu ngay khung thành bên phía Sông Lam Nghệ An.

Thấy tình hình không đơn giản, ban huấn luyện đội khách đã nhờ ban tổ chức sân hỗ trợ điều xe cấp cứu vào. Văn Việt gần như kiệt sức nên xe cấp cứu phải lùi thẳng vào trong sân.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt 'mất trí nhớ tạm thời', phải cấp cứu trên sân Bình Dương

Một cầu thủ tham gia sơ cứu cho biết thủ môn Sông Lam Nghệ An "mất trí nhớ tạm thời". Văn Việt không còn tỉnh táo để nhận ra sự việc xung quanh mình. Cơ thể anh không còn sức kháng cự.

Trước đó, Văn Việt đã có một va chạm mạnh với ngoại binh Charles Atshimene (số 90) của đội chủ nhà. Charles nhảy lên né cú vào bóng và giậm trúng đầu của thủ môn 22 tuổi.

Pha va chạm này đã khiến thủ môn tuyển Việt Nam bị chấn động. Đồng đội Mario Zebic tưởng Văn Việt tự cắn lưỡi nên lấy tay móc miệng anh và giúp thủ môn này tỉnh táo để chơi tiếp.

Xe cấp cứu kịp thời đưa thủ môn Văn Việt đến bệnh viện - Ảnh: Q.T.

Thời điểm đó, Sông Lam Nghệ An đã ghi 2 bàn liên tục để rút ngắn tỉ số còn 2-3 trong 3 phút (từ phút 85 đến 87). Do đó, Văn Việt cố gắng trụ lại mà không thay người để đội có thêm thời gian thi đấu.

Dẫu vậy, Sông Lam Nghệ An không thể tìm bàn thắng thứ 3 để kiếm một trận hòa. Hai cầu thủ ghi bàn cho họ là Olaha và Trần Mạnh Quỳnh. Hết trận, thủ môn Văn Việt đổ gục vì mất sức.

Theo ban tổ chức trận đấu, xe cấp cứu đưa Văn Việt đến Bệnh viện Medic ở gần sân vận động. Tình hình chấn thương của thủ môn này sẽ được CLB Sông Lam Nghệ An theo dõi.

Văn Việt là thủ môn trẻ, đội trưởng của Sông Lam Nghệ An. Anh từng được HLV Philippe Troussier gọi tập trung tuyển Việt Nam trong các đợt gần đây nhưng chưa có cơ hội ra sân lần nào.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung một tuần trước 2 trận gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 vào ngày 21 và 26-3.

Tác giả: QUANG THỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ